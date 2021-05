Spuntini proteici, i pancake alla banana: la ricetta

Soprattutto chi pratica attività sportiva con una certa regolarità cura con attenzione la propria alimentazione, evitando cibi eccessivamente ricchi di grassi e dannosi per l'organismo. Particolarmente ricercati, al contrario, sono quegli alimenti ricchi di proteine, che riescono a fornire la giusta energia per affrontare al meglio gli impegni della giornata. Una fortuna sempre maggiore, in questa direzione, la stanno avendo i pancake proteici, che possono essere preparati in numerosi gusti diversi. Vediamo oggi la ricetta dei pancake proteici alla banana.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per preparare circa sei pancake alla banana:

2 banane mature;

3 cucchiai di farina integrale;

1 cucchiaino di miele;

1 cucchiaio scarso di olio di semi;

2 uova;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

cannella in polvere.

Preparazione