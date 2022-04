Ricette di primavera, la torta salata agli asparagi

La primavera è la stagione degli asparagi per eccellenza. Questi, in cucina, possono essere utilizzati in svariati modi. Vediamo oggi la ricetta di un grande classico: la torta salata agli asparagi.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare la torta salata agli asparagi:

1 rotolo di pasta brisé;

2 uova;

60 g parmigiano grattugiato;

10 asparagi lessati;

erba cipollina q.b.;

sale fino q.b.;

12 ml olio d'oliva (1 cucchiaio)

200 g ricotta;

100 g formaggio spalmabile.

Preparazione

Innanzitutto rompiamo le uova in una ciotola. Uniamo anche la ricotta e, se volete, il formaggio spalmabile e mescoliamo accuratamente con un cucchiaio.

Uniamo quindi il formaggio grattugiato, l'erba cipollina, l'olio d'oliva e il sale. Mescoliamo bene.

Prendiamo gli asparagi precedentemente lessati in acqua salata et agliamoli a pezzetti. Lasciamo 6 asparagi interi per la decorazione.

Uniamo gli asparagi tagliati a pezzetti all'impasto e mescoliamo bene.

Stendiamo la pasta brisé già pronta in una teglia da 24cm, uniamo il nostro ripieno e decoriamo con gli asparagi che avevamo messo da parte. Se i gambi sono troppo lunghi, tagliateli e uniteli a pezzettini per decorare la torta.

Aggiungete anche un pomodorino nel mezzo e infornate a 180 gradi in forno ventilato per circa 30-35 minuti oppure 190 gradi in forno statico per circa 30-35 minuti. Una volta pronta, la torta salata con gli asparagi sarà buona sia calda che fredda, anche il giorno dopo.

Fonte ricetta: fattoincasadabenedetta.it