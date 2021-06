Fine anno in musica all'Istituto comprensivo 'Toniolo'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un'intera settimana dedicata alla musica nelle scuole dell'Istituto Toniolo. Dal 3 al 10 giugno si svolgono infatti i saggi dei laboratori opzionali di strumento, le performances musicali delle classi di scuola primaria e secondaria, l'esibizione dei ragazzi e delle ragazze della classe a indirizzo musicale con i saggi di violino, chitarra, clarinetto e pianoforte. Presso la Toniolo, infatti, si è deciso di attivare l'indirizzo musicale con risorse dell'organico dell'autonomia e con il contributo dei genitori, in risposta a una forte domanda del territorio che, per limitazioni connesse al Covid, ancora l'Ufficio scolastico territoriale non ha potuto premiare con la concessione dell'indirizzo musicale ordinamentale. Ma questa è la prospettiva, come ha dichiarato anche l'assessore all'istruzione Sandra Munno, intervenuta all'evento di sabato 5 giugno. Nel pomeriggio di sabato, infatti, nella cornice del cortile della Cambini e del giardino della Toniolo appositamente allestiti, oltre ad ascoltare la musica della sezione musicale e delle altre classi prime, il pubblico ha potuto visitare la mostra di disegni e gli elaborati prodotti dai ragazzi nell'ambito del progetto Erasmus. Il testimone passa alla primaria Novelli, anch'essa con indirizzo musicale sperimentale, e alle altre primarie per concludersi con gli interventi musicali delle classi prime nel giardino della secondaria succursale di Barbaricina.