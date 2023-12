Il Futsal Pontedera chiude il 2023 in vetta alla classifica

Il 2023 del Futsal Pontedera si è chiuso con una bella vittoria per 4-0 sul Balca Poggese nell'ultima giornata di quest'anno solare. I bianconeri di mister Sardelli hanno così portato a casa altri tre punti allungando a otto la striscia di risultati utili consecutivi. A una sola giornata dalla fine del girone di andata, Cerri e compagni sono in testa al girone C di Serie B con 25 punti conquistati in 10 giornate, tre in più del Futsal Prato, la più diretta inseguitrice dei bianconeri.

Al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte, a sbloccare il risultato di Futsal Pontedera-Balca Poggese ci pensa Nicola Morganti, che a poco più di un minuto dalla fine del primo tempo porta in vantaggio i padroni di casa. Prima che le due squadre entrino negli spogliatoi per l'intervallo, c'è tempo anche per il raddoppio del Futsal Pontedera, realizzato da Giacomo Maggini. A chiudere la contesa ci pensano le reti segnate in avvio di ripresa prima da Morganti e poi da Luca Della Marca, capocannoniere del campionato con 15 reti all'attivo a pari merito con Andrea Perciavalle del Boca Livorno.

Il poker calato sugli emiliani mantenendo la propria porta inviolata ha permesso ai pontederesi di confermarsi una volta di più come la miglior difesa di tutto il torneo, con soli 18 gol concessi agli avversari fino a questo momento. Anche in questa classifica in seconda posizione c'è il Futsal Prato, con 29 gol subiti. Il campionato riprenderà il proprio cammino sabato 6 gennaio, con i pontederesi che saranno impegnati in trasferta in uno scontro diretto nei quartieri alti contro la Mattagnanese, terza a -6 dai bianconeri. Una partita che gli uomini di Sardelli dovranno preparare nei minimi dettagli senza lasciare nulla al caso se non vorranno trovare delle brutte sorprese dentro la calza della Befana.