Il Futsal Pontedera vola: battuta anche la Vigor Fucecchio, blindato il primo posto

Nuova vittoria per il Futsal Pontedera, che supera la Vigor Fucecchio in trasferta per 1-4 e si conferma in testa alla classifica del girone C di Serie B di calcio a cinque, in attesa del recupero di martedì sera (19 dicembre) contro il Futsal Prato che metterà di fronte la prima e la seconda della classe in una partita assolutamente da non perdere.

Mattatore del successo sui fucecchiesi è stato senza alcuna ombra di dubbio Luca Della Marca, autore di tutte e quattro le reti segnate dai pontederesi. Con questo poker, Luca Della Marca è salito a 13 gol fatti quest'anno in campionato, secondo in classifica marcatori a una rete di distanza da Andrea Perciavalle del Boca Livorno.

Tra Vigor Fucecchio e Futsal Pontedera la parità iniziale viene rotta dopo nemmeno 5 minuti dal fischio d'inizio, cortesia di una punizione dal limite di Della Marca. Sotto di un gol, i fucecchiesi non si perdono d'animo e in avvio di ripresa riportano il punteggio in parità. A riportare in vantaggio il Futsal Pontedera è una nuova punizione di Della Marca, che pochi minuti più tardi firma anche l'1-3 approfittando di una palla recuperata praticamente dentro l'area avversaria. Il poker che chiude definitivamente i giochi arriva quando sul cronometro mancano -5'23'' con Mangione che regala un assist al bacio per la quarta rete personale di giornata a Della Marca.

Non c'è però troppo tempo per festeggiare il sesto successo consecutivo in casa Futsal Pontedera perché, come detto, i bianconeri sono ora attesi dal match infrasettimanale di domaji sera, quando al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte arriverà il Futsal Prato, seconda forza del campionato a -3 dagli uomini di mister Sardelli, con fischio d'inizio alle 21.