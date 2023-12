Ultimo impegno dell'anno per il Futsal Pontedera: ecco il Balca Poggese

Ultimo impegno del 2023 per il Futsal Pontedera. I bianconeri di mister Sardelli chiuderanno l'anno tra le mura amiche del PalaPonticelli di Santa Maria a Monte affrontando sabato 23 dicembre gli emiliani del Balca Poggese. Terza partita nel giro di sette giorni per Cerri e compagni, reduci dal 3-3 di martedì sera nel big match di recupero contro il Futsal Prato. Un pareggio che ha allungato a sette la striscia di risultati utili consecutivi dei pontederesi, ancora primi in classifica nel girone C di Serie B di Calcio a Cinque con 22 punti e 3 lunghezze di vantaggio proprio sui lanieri.

Il Balca Poggese, dal canto suo, arriva a questa partita dopo aver vinto lo scontro diretto di settimana scorsa con il Levante Futsal per 5-2. Con questa vittoria, il Balca Poggese ha raggiunto i liguri in quart'ultima posizione a quota 10 punti. I bianconeri vantano di gran lungo la miglior difesa di tutto il torneo, con soli 18 gol concessi agli avversari in 9 giornate, la metà di quelle subiti fino a questo momento dal Balca Poggese. Tra le fila dei ferraresi spiccano i nomi di Marcello Romano e Manuel Ghebreselassie, autori rispettivamente di 8 e 7 reti in questo primo scorcio di campionato.

Fare bottino pieno non assicurerebbe al Futsal Pontedera di chiudere in testa il girone di andata, ma darebbe ai bianconeri la certezza di disputare in casa il primo turno di Coppa Italia. Da regolamento, infatti, chi arriverà tra le prime quattro posizioni alla boa di metà stagione staccherà il pass per accedere alla competizione, con la prima e la seconda che esordiranno tra le mura amiche il 23 gennaio 2024 per vedersela contro le squadre che si sono classificate quarta e terza.