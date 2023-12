Equilibrio totale tra Futsal Pontedera e Futsal Prato

Pari e patta tra Futsal Pontedera e Futsal Prato. E' finito 3-3 il big match tra la prima e la seconda forza del girone C di Serie B, valido per il recupero della quarta giornata di campionato. Un risultato che lascia invariata la classifica, con i pontederesi ancora in vetta con tre punti di vantaggio sui lanieri, ma che non può lasciare del tutto soddisfatti gli uomini di mister Sardelli.

I bianconeri, infatti, hanno a lungo accarezzato la vittoria prima di subire la rimonta nei minuti finali di un Futsal Prato mai domo. In avvio di gara è il Futsal Pontedera a passare in vantaggio dopo pochi minuti dal fischio d'inizio, cortesia di un tiro di Gningue che finisce alle spalle di Laino, ex di turno. I bianconeri hanno anche la chance per raddoppiare nel corso del primo tempo, ma il pallonetto di Mangione si stampa sulla traversa.

Nell'altra metà campo, invece, Papini centra il palo mentre Di Maso scheggia il montante alto della porta difesa da Cerri. Nella ripresa il Futsal Pontedera spreca qualche chance per il raddoppio, ma alla fine riesce comunque a trovare la via del 2-0 con l'ennesima rete stagionale di Della Marca, complice anche una sfortunata deviazione di Di Maso, che costringe i lanieri a giocarsi molto presto la carta del portiere di movimento.

Se da un lato gli ospiti accorciano le distanze con Votano, dall'altro Gningue recupera palla e a porta vuota realizza il gol del 3-1. Ma il Futsal Prato non ci sta e con El Gallaf, lasciato troppo solo sugli sviluppi di un corner, riapre nuovamente i giochi. A -1'44” dalla fine Pires trova Votano sul secondo palo per il definitivo 3-3. Sabato 23 dicembre ultima gara del 2023 per il Futsal Pontedera, al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte arriva il Balca Poggese.