Il girone d'andata del Futsal Pontedera termina con un pareggio

Il girone di andata del Futsal Pontedera si chiude con un pareggio esterno per 2-2 nello scontro diretto ad alta quota contro la Mattagnanese. Un risultato che lascia un po' di amaro in bocca ai bianconeri, rimontati negli ultimi secondi di gara, ma che comunque permette agli uomini di mister Sardelli di girare la boa di metà campionato in testa al girone C di Serie B.

Cerri e compagni sono dunque campioni d'inverno con 26 punti conquistati in 11 giornate, a +1 sul Futsal Prato e +6 sulla Mattagnanese, le più dirette inseguitrici dei bianconeri. Tra i tanti numeri positivi di questa prima metà di stagione del Futsal Pontedera va sicuramente segnalato il fatto che i bianconeri sono di gran lunga la miglior difesa del torneo con sole 20 reti concesse agli avversari. La prima posizione in classifica permette inoltre al Futsal Pontedera di accedere alla Coppa Italia di Serie B. L'avversario dei pontederesi nel primo turno sarà la Futsal Sangiovannese, che nell'ultima giornata è salita in quarta posizione superando il Boca Livorno.

Tra Mattagnanese e Futsal Pontedera il primo tempo è tutto di marca bianconera. A mandare in soffitta lo 0-0 iniziale ci pensa Della Marca, capocannoniere di tutto il campionato con 16 reti all'attivo. Poco più di due minuti dopo arriva anche il raddoppio del Futsal Pontedera, con Gningue che trova la via del gol e mette la firma sullo 0-2. Ma la Mattagnanese non ci sta e in avvio di ripresa accorcia le distanze con Nardi. Quando ormai la vittoria sembrava nelle mani dei pontederesi, a 3 secondi dal suono della sirena finale Ed Daoudy segna il gol del definitivo 2-2.