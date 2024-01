Il 2024 del Futsal Pontedera inizia in trasferta

Dopo un weekend di sosta in concomitanza con le festività natalizie, sabato 6 gennaio riparte il campionato di Serie B di calcio a cinque con l'ultima giornata del girone di andata. Il 2024 del Futsal Pontedera si apre con uno scontro da prendere assolutamente con le pinze, visto che i bianconeri sono attesi sul campo della Mattagnanese, terza forza del torneo a soli sei punti di distanza dalla formazione allenata da mister Sardelli.

Cerri e compagni arrivano a questa partita dopo aver chiuso il 2023 sulle note altissime sconfiggendo per 4-0 il Balca Poggese tra le mura amiche del PalaPonticelli di Santa Maria a Monte. "Al di là del risultato finale non è stato facile vincere contro di loro - ha confidato Giacomo Maggini, vice-capitano della squadra e protagonista due settimane fa con una straordinaria rete in chiusura della prima frazione di gioco - Il Balca ha avuto il merito di rimanere in partita fino all'intervallo mettendoci a volte anche in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a metterla sui binari giusti. Trovare un gol del genere non è da tutti i giorni, siamo contenti di aver portato a casa i tre punti".

Con le porte del futsal mercato che si sono aperte da pochi giorni, la Mattagnanese si è già mosso tesserando il brasiliano Kaio Paz, segnale di come i rossoverdi vogliano lottare per le posizioni di vertice anche nella seconda metà di stagione. "Affronteremo una squadra molto tosta, dovremo dare il massimo per fare risultato contro di loro - conclude Maggini - Noi stiamo bene, abbiamo il morale alle stelle. Abbiamo fatto trenta, ora proviamo a fare trentuno. Cercheremo di fare il meglio possibile per rimanere lassù in cima fino alla fine".