Podio e tante soddisfazioni per la Squadra Corse al Rally Città di Pistoia

Fine settimana fruttuoso per la Squadra Corse Città di Pisa che al Rally Città di Pistoia, ultimo appuntamento della Coppa Rally VI Zona, ha avuto due podi con i suoi due equipaggi presenti. Gara tiratissima e lottata per il duo composto da Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni che hanno colto una seconda piazza di classe con l’usuale Renault Clio RS N3 e costantemente nei primi di classe.

"Tenevamo molto a fare un bel risultato ed alla fine possiamo dire di essere soddisfatti di questa gara che ci ha visto sempre in zona podio. Il ritmo è stato veramente alto, la macchina è stata perfetta, e ringrazio l’assistenza della Valsesia sempre pronta a soddisfare le nostre esigenze. Le prove erano belle ed impegnative, gli avversari tutti forti. Siamo contenti di questa stagione che ci ha visto sempre protagonisti ed alla fine siamo, sia nella Coppa Rally VI zona che nel Trofeo Michelin a ridosso del podio. Come prima stagione completa possiamo fare una valutazione positiva, sicuramente abbiamo affrontato gare del tutto nuove per noi e l’esperienza acquisita quest’anno sarà utile per la prossima stagione. Prossimo impegno probabilmente il Rally di Chiusdino, la gara per me di casa".

Soddisfazione anche per l’altro equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti che hanno portato in gara una rinnovata Renault Clio RS, anche per loro una seconda piazza di classe. "Siamo contenti di essere arrivati in fondo - dice Marchi e prosegue - in primis perché abbiamo rischiato di non proseguire per piccoli problemi elettrici risolti durante la gara. E’ stato un rally difficile, tagliare il traguardo è stato per noi un successo, abbiamo una base su cui lavorare per il finale di stagione. Grazie all’assistenza del Moro Team che ha lavorato incessantemente per farci proseguire, il lavoro da fare è sempre tanto, ma occorre continuare a fare chilometri per trovare l’affidabilità".

Presente anche un copilota del sodalizio pisano Andrea Calandroni che dettava le note a Marco Verrilli su Renault Clio Williams. "Il mio pilota era alla sua prima esperienza con la mitica Clio Williams - dice Calandroni all’arrivo - e devo dire che si è ben adattato alla macchina francese, siamo riusciti a migliorare prova dopo prova, solo nell’ultima prova una leggera uscita di strada, peraltro senza alcun danno, ci ha fatto perdere una ventina di minuti perché non si riusciva a rientrare in strada. Però alla fine abbiamo colto un bel terzo posto di classe".

Quindi trasferta positiva per la Squadra Corse Città di Pisa che oltretutto ha colto la nona piazza tra le ventidue scuderie presenti, prossimo appuntamento per il sodalizio il prestigioso Rally Legend in programma dal 12 al 15 ottobre dove sono iscritti ben due equipaggi composti da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli su Lancia Stratos ex Munari e Filippo Avandero e Massimo Salvucci invece su Lancia Stratos ex Darniche, due vetture che hanno fatto la storia dei rally tirate a lucido per la kermesse sammarinese. Intanto è stato messo a calendario il Corso co-piloti e piloti Evo riservato esclusivamente ai soci del sodalizio che si svolgerà in quattro lezioni serali a cavallo tra fine ottobre ad inizio novembre dove saranno approfonditi argomenti regolamentari e tecnici anche con esempi specifici.