Pisa S.C., la squadra e la Curva Nord celebrano Maurizio Alberti

L'8 febbraio 1999 il tifoso dei Rangers morì in seguito all'arresto cardiaco accusato sui gradoni dello stadio Picco di La Spezia due settimane prima. Alla sua memoria è intitolata proprio la Curva Nord

Un mazzo di fiori, bandiere, lo striscione 'You'll never walk alone' al centro dei colori nerazzurri e il tamburo, compagno di mille avventure al fianco dell'amato Sporting Club: così i gruppi organizzati della Curva Nord hanno voluto ricordare Maurizio Alberti. Ricorre (l'8 febbraio) il ventiduesimo anniversario della morte del tifoso appartenente al gruppo dei Rangers, scomparso in seguito all'arresto cardiaco accusato sui gradoni del Picco di La Spezia e a causa dei soccorsi tardivi da parte del personale sanitario.

Al suo ricordo è intitolato il cuore del tifo nerazzurro, il Parco che sorge accanto alla Sms Biblio sul viale delle Piagge e il torneo di calcio che ogni anno viene disputato al campo della Bellani nel mese di giugno. Senza elencare gli innumerevoli progetti solidali messi in piedi dalla Curva Nord in giro per il mondo, nelle aree più povere e disagiate del mondo.

Anche il Pisa si è sempre dimostrato molto attaccato al ricordo di Maurizio: nella serata di oggi, prima della partita con la Salernitana, il capitano Robert Gucher ha deposto un mazzo di fiori accanto al tamburo del tifoso nerazzurro, salutandolo a nome di tutta la squadra.