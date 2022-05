Bocce: l'impianto delle Piagge si anima con la Coppa Toscana Juniores

È ripartita domenica 1° maggio la Coppa Toscana Juniores, manifestazione boccistica itinerante che vede gli Under 18, Under 15 e Under 12 confrontarsi in tutte le specialità (Petanque, Raffa, Volo, Beach Bocce). È stata una ripartenza intensa, con una giornata in cui si sono disputate due prove, entrambe a Pisa.

Al mattino nell'impianto all'aperto di Pisa Bocce nel viale delle Piagge si è disputata la 3^ Coppa 'Bocce sull'Arno' - 1^ tappa della Coppa Toscana juniores 2022, gara di Petanque valida anche come fase regionale del Trofeo CONI.

I gironi eliminatori validi per il Trofeo CONI hanno visto la qualificazione alle finali nazionali di Didier Lazzeroni e Pietro Lazzeroni di Pisa Bocce con Marco Zerboni della Scandiccese. I tre giovani atleti formeranno la terna che rappresenterà la Toscana nella gara di bocce (specialità Petanque) alle finali nazionali del Trofeo CONI.

La gara è poi proseguita con le fasi finali suddivise fra U18/U15 e U12. Nella gara dei più grandi Valeria Zerboni (Scandiccese), dopo aver eliminato in semifinale Agnese Casini di Pisa Bocce, ha sconfitto in finale il fratello Marco Zerboni, che aveva avuto la meglio su Asia Turini (Pisa Bocce) nell'altra semifinale. Nella finale 'di consolazione' per decretare la vincitrice della categoria Under 18 Agnese Casini ha battuto la compagna di squadra Asia Turini. Nella categoria Under 12 i fratelli Didier e Pietro Lazzeroni di Pisa Bocce hanno eliminato in semifinale rispettivamente Eleonora Diamante (Pisa Bocce) ed Alessandro Zerboni (Scandiccese). Dopo una combattuta finale Didier ha avuto la meglio su Pietro. Alessandro Zerboni ha vinto fra gli Under 10 contro Eleonora Diamante.

Classifiche gara Petanque:

Fase regionale Trofeo CONI 1° Didier Lazzeroni (Pisa Bocce), 2° Pietro Lazzeroni (Pisa Bocce), 3° Marco Zerboni (Scandiccese);

Cat. Under 18 1^ Agnese Casini (Pisa Bocce), 2^ Asia Turini (Pisa Bocce);

Cat. Under 15 1^ Valeria Zerboni (Scandiccese), 2° Marco Zerboni (Scandiccese), 3° pm Iris Facchini (Affrico) e Alessio Cantagalli (Affrico);

Cat. Under 12 1° Didier Lazzeroni (Pisa Bocce), 2° Pietro Lazzeroni (Pisa Bocce), 3° Alessandro Spadi (Affrico);

Under 10 1° Alessandro Zerboni (Scandiccese), 2° Eleonora Diamante (Pisa Bocce), 3° Lorenzo Spadi (Affrico).

Nel pomeriggio le competizioni si sono spostate nell'impianto indoor per gli sport sulla sabbia del CUS Pisa per il '1^ Torneo Beach Bocce Pisa' - 2^ tappa della Coppa Toscana juniores specialità Beach Bocce con squadre a coppie o terne a sorteggio. Ha vinto la terna pisana composta da Asia Turini, Pietro Lazzeroni e Didier Lazzeroni, che ha battuto in finale la coppia Alessandro Zerboni (Scandiccese) - Agnese Casini (Pisa Bocce). Al 3° posto si sono piazzate a pari merito le coppie Iris Facchini (Affrico) - Alessandro Iacona (Pisa Bocce) e Alessio Cantagalli (Affrico) - Marco Zerboni (Scandiccese).

Prossima tappa: Campionati regionali juniores Raffa Individuale e tiro di precisione domenica 22 maggio a Scandicci.