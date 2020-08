Calcio a 7 Aics: tutti i vincitori della stagione 2019/20

Si conclude la travagliata stagione 2019/20 del Settore Calcio a 7 Pisa Aics, tra lockdown e protocolli, grazie alla collaborazione delle 48 società e il giusto comportamenti degli atleti, e decreta come sua regina l’Asd Arcadia, seconda nel girone A che già da qualche anno era arrivata a un passo dal titolo. I calcesani di Stabile e Di Sarli non hanno sbagliato un colpo, sin dai quarti di finale dove hanno eliminato il forte Sant'Ermete City vincitore del girone B, poi la temutissima e rivale A.C. Avane Ecoricilci in semifinale e infine la vittoria in finale con l’esperta formazione dell'Usd Marinese che bene aveva fatto fino a li dopo un secondo posto nel girone C. Asd Arcadia e Usd Marinese saranno protagoniste nella prossima stagione nel Regionale Aics avendo conquistato un posto entrambe di diritto

Nella categoria Dilettanti a spuntarla sono i giovani dell’Atletico Madrink che vincono, se pur in difficoltà numerica, contro un'altra giovane e promettente formazione: quella calcesana dell’Atletico Valgraziosa. Due squadre dalle grandi capacità tecniche che sicuramente saranno protagoniste nella prossima stagione. Regionale anche per l’Atletico Madrink, mentre l’Atletico Valgraziosa Ac Costruzioni disputerà il preliminare per l’ultimo posto disponibile.

Nella Coppa di Lega a trionfare sono le furie dell’U.S. Sampsbornia che dopo un inizio di campionato altalenante conquistano meritatamente il titolo della terza fascia che li aiuterà a consolidarsi per portare avanti la crescita esponenziale di questi anni. Nel girone con loro il Maracaibo e l’Air Nivol secondo classificato. Coppa Primavera che va all’Ac Sert di Deina che conquista il primo titolo nei campionati di calcio a 7 e conferma l’iscrizione alla prossima stagione con la promessa di diventare protagonista nelle categorie piu alte. Nel girone con loro i giovani del Dmd e la promettente Atletico Ricci.

Nella Super Coppa Eccellenza a trionfare è il Sant’Ermete City di Lorusso, che dopo la vittoria del girone B si porta a casa anche il titolo tra le uscenti dei play off eccellenza dopo l’eliminazione con l’Asd Arcadia. Titolo di tutto rispetto se si guarda alla vittoria in finale contro un’altra big dei campionati di calcio a 7: il Visignano di Romano vincitore del Girone C eliminato dai play off dall’Asd Pontasserchio di Tamagno. Nella Super Coppa Dilettanti vittoria del’F.C. Rapid che si aggiudica il titolo dopo un mini girone con i ragazzi terribili dell’Arci Casciavola e la rivelazione F.C. Bargellona.

La formula adottata è stata quella decisa per votazione nelle riunioni in videoconferenza nel periodo di stop: una fase finale per decretare Campioni Provinciali 2020, Campioni Dilettanti, Coppa di Lega e Coppa Primavera in modalità ridotta e calcolata in base al Ranking con quarti di finale, semifinale e finale con gare di andata e ritorno.

I gironi sono stati considerati conclusi e le classifiche congelate con conseguente assegnazione dei titoli dei gironi ovvero:

- Girone A

1°Classificato: A.C. Avane; 2° Classificato: Asd Arcadia; 3° Classificato Tifo Pisa

Capocannoniere: Di Sarli Andres (Asd Arcadia). Miglior Portiere: Bonanni Tommaso (A.C. Avane Ecoricicli), Tortorella Andrea (Il Tabacchino di Musigliano). Miglior Giocatore: Contini Lorenzo (Atletico Madrink) Spada Claudio (Asd Arcadia)

- Girone B

1° Classificato: Sant’Ermete City; 2° Classificato: Asd Pontasserchio; 3° Classificato Quelli del Circolino

Capocannoniere: Capuano Emanuele (I Falchi). Miglior Portiere: Barsacchi Nicola (Scarpellini Edilizia), Fantozzi Nicola (Quelli del Circolino), Gaudioso Michele (Pisani Doc). Miglior Giocatore: Capuano Emanuele (I Falchi)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Girone C

1° Classificato: Visignano; 2° Classificato: Usd Marinese; 3° Classificato: Asd Pardossi Calcio ’97

Capocannoniere: Franco Gregorio (Visignano). Miglior Portiere: Santerini Marco (Visignano). Miglior Giocatore: Santerini Alessandro (Asd Pardossi Calcio 97)