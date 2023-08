Un attaccante, forse due, e tante uscite: il finale del calciomercato nerazzurro

Rimangono nove giorni, poi la finestra estiva del calciomercato chiuderà. Un lasso di tempo abbastanza stretto, che impone alla dirigenza nerazzurra di intensificare il lavoro per riuscire a definire le cessioni necessarie a ridimensionare un gruppo che continua a essere numeroso e affollato. Sono parecchi gli elementi che entro le ore 20 del 1 settembre dovranno chiudere le valigie e lasciare il nerazzurro.

Uno ha già completato le procedure ed è approdato nella nuova destinazione: si tratta del giovane centrocampista Emanuele Zuelli (2001), che è andato alla Carrarese (Lega Pro) in prestito. Della lista dei partenti fanno parte anche firme importanti come Giuseppe Mastinu, Artur Ionita, Edgaras Dubickas e, probabilmente, Ettore Gliozzi. Tutti profili che contribuiscono a saturare la lista dei 18 Over che il 2 settembre dovrà essere presentata alla Lega B: ecco perché questi calciatori sono sottolineati di rosso nel taccuino di Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli.

La loro partenza libererà slot preziosi da riempire con uno o, con tutta probabilità, due elementi per il reparto offensivo. Ma andiamo con ordine: Mastinu è seguito da diverse società di Serie C e deve soltanto trovare l'accordo migliore prima di lasciare il nerazzurro. Ionita invece è a un passo dalla Feralpisalò, matricola della Serie B, mentre il lituano Dubickas è promesso sposo del Catania. Capitolo a parte invece è da dedicare a Gliozzi. A causa di un fastidioso problema al ginocchio, il centravanti ha dovuto saltare tutta la preparazione di Rovetta: per le caratteristiche fisiche e tecniche, il giocatore è tenuto in discreta considerazione da mister Aquilani. Se dovesse essere ceduto (sulle sue tracce c'è da tempo il Bari, ma anche il Brescia in caso di riammissione in B potrebbe affondare il colpo) il Pisa dovrà necessariamente inserire nell'organico un nuovo centravanti.

Scorrendo la lista dei nomi che compongono il pacchetto offensivo ci si rende anche conto che la schiera degli esterni necessita di un'ulteriore alternativa ai vari Matteo Tramoni, Alessandro Arena, Marco D'Alessandro e Lisandru Tramoni. Ecco perché, alla fine delle trattative, gli innesti in questa porzione di campo potrebbero essere due.