Termina 1-0 l’ultimo test dello Sporting Club prima della partenza del viaggio lungo trentotto tappe nel torneo cadetto. Il confronto con la Carrarese lascia l’impressione che Aquilani e il suo staff abbiano spremuto parecchio sul piano fisico i calciatori, apparsi decisamente meno brillanti rispetto alla partita di coppa giocata a Frosinone. Proseguono invece i segnali convincenti nel palleggio e nella ricerca del fraseggio. Ma cresce anche la convinzione che al gruppo serva l’innesto di un paio di elementi in mezzo al campo in grado di interpretare e sviluppare al meglio l’idea di gioco del mister.

Nerazzurri più fermi sulle gambe e maggiormente attenti a mettere in pratica le combinazioni e i meccanismi provati e riprovati nelle ultime settimane di preparazione. Ne esce fuori così una prima frazione nella quale è la Carrarese che fa vedere le cose migliori: un palo centrato dalla distanza e un colpo di testa a botta sicura, sugli sviluppi di un corner, ben disinnescato dai riflessi di Loria tra i pali. Tra le file nerazzurre da segnalare l’intraprendenza di Barbieri e Arena sulla catena destra dello schieramento e i discreti movimenti di Torregrossa, schierato come terminale offensivo nel 4-2-3-1 dove Tourè agisce alle sue spalle. L’unico tentativo concreto del Pisa porta la firma di D’Alessandro, servito a centro area dal suggerimento rasoterra di Barbieri, che viene respinto in scivolata dalla difesa ospite.

La gara racconta ancora meno nel secondo tempo, con le squadre che accusano i carichi di lavoro delle scorse settimane e riducono progressivamente i giri del motore. Aquilani tiene comunque alta l’attenzione tra i suoi uomini cambiando metà degli effettivi sul rettangolo verde e chiudendo con Moreo, Matteo Tramoni, Lisandru Tramoni e Arena sul fronte offensivo. E sono loro quattro che confezionano l’azione che al 92’ decide la sfida: Lisandru Tramoni riceve palla all’interno dell’area, se la sposta sul mancino e pesca l’angolino più lontano.

La partita

E' calcio di pieno agosto, ma la voglia di tornare a respirare l'atmosfera della partita, di ritrovare i rituali sui gradoni dell'Arena Garibaldi, di rivedere le maglie nerazzurre sul rettangolo verde è tantissima. Al punto che, nonostante sia un'amichevole, il match con la Carrarese ha attirato in tribuna (unico settore aperto dello stadio, insieme allo spicchio dedicato agli ospiti) circa 1.500 spettatori. Sarebbe dovuto essere il giorno dell'esordio in campionato, invece questo venerdì 18 agosto viene archiviato con una sgambata al cospetto di un avversario di categoria inferiore in attesa di avviare il percorso in cadetteria tra una settimana esatta: venerdì 25 agosto in casa della Sampdoria.

Per l'ultimo test precampionato mister Aquilani sceglie uno schieramento di partenza con alcune novità rispetto ai titolari della gara di Coppa Italia della scorsa settimana. In porta si vede Loria, con Barbieri che si prende la corsia destra del pacchetto difensivo. Parte dal 1' anche Miguel Veloso in cabina di regia, al pari di Arena sul fronte offensivo. Nel primo quarto d'ora non ci sono azioni degne di nota da segnalare. Le due formazioni stanno attente a mettere in pratica i meccanismi studiati nel corso della preparazione, e lasciano da parte lo spettacolo.

Il primo sussulto è proposto dalla Carrarese al 15': Simeri in area di rigore raccoglie un cross dalla destra e incorna debolmente tra le braccia di Loria. Tra i padroni di casa invece in evidenza l'esuberanza atletica di Barbieri sulla fascia destra, abbinata all'intraprendenza di Arena qualche metro più avanti. Sono proprio loro due che al 26' costruiscono la prima palla gol del pomeriggio per il Pisa. Arena innesca la sovrapposizione di Barbieri: il suo suggerimento rasoterra a centro area trova puntuale all'appuntamento D'Alessandro, ma il suo tap-in viene schermato alla disperata da un difensore avversario.

Superata la mezz’ora sono di nuovo gli ospiti che si fanno vedere dalle parti di Loria, con tre corner in serie che portano a un palo centrato da Minucci dalla lunga distanza con la collaborazione proprio del portiere nerazzurro. Che pochi secondi dopo si esibisce in un intervento ancor più complesso sbarrando la strada all’inzuccata a botta sicura di Schiavi. In questa girandola di occasioni dall'angolo c'è da annotare anche l'uscita di Beruatto, toccato duro alla gamba sinistra: al suo posto entra Jureskin.

Al rientro in campo dopo l’intervallo non succede praticamente niente fino all’ora di gioco. Il Pisa tiene meglio il campo e manovra con maggiore qualità e precisione il pallone, ma non riesce a sfondare una volta arrivato al limite dell’area di rigore. Dalla panchina Aquilani comanda i primi cambi: fuori Torregrossa, Tourè e Leverbe in favore di Hermannsson, Matteo Tramoni e Moreo. Dieci minuti dopo rifiata anche Miguel Veloso, autore di una discreta prestazione in termini di qualità e ordine nel palleggio, ed entra sul terreno di gioco Nagy. Si arriva all’ultimo dei tre minuti di recupero e si concretizza l’azione che porta alla rete della vittoria. Il Pisa manovra la palla con convinzione e si presenta con quattro uomini al limite dell’area ospite. La sfera giunge a Lisandru Tramoni, che si sposta sul mancino e pesca l’angolino più lontano.

Il tabellino

Pisa-Carrarese 1-0

Pisa (4-2-3-1): Loria; Barbieri (81’ Piccinini), Canestrelli, Leverbe (62’ Hermannsson), Beruatto (36' Jureskin); Veloso (73’ Nagy), Marin; Arena, Tourè (62’ Tramoni M.), D'Alessandro (81’ Tramoni L.); Torregrossa (62’ Moreo). All. Aquilani

Carrarese (3-5-2); Bleve; Coppolaro, Schiavi, Imperiale; Grassini, Palmieri, Minucci, Belloni, Cicconi; Simeri, Capello. All. Dal Canto

Reti: 92’ Tramoni L. (P)

Ammoniti: nessuno

Note: arbitro Gioele Iacobellis; angoli 3-4 (0-4); recupero 2' e 3’