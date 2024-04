Buon compleanno vecchio Sporting Club: 115 anni di storia e amore incondizionato

Dalla sua fondazione a oggi, attraverso mille peripezie (sportive e non), è divenuto un componente di ciascuna famiglia residente in città e in provincia. Il Pisa Sporting Club è, prima ancora che una società calcistica, un patrimonio culturale e sociale di tutto il territorio pisano. Il nero e l'azzurro sono i colori che simboleggiano la passione sportiva più seguita e sostenuto nell'intera provincia.

E poco importa se dal giorno della sua creazione, il 9 aprile del 1909, a oggi siano state più le cocenti delusioni e le tristi epiloghi rispetto alle gioie e alle sfrenate esultanze. Tifare lo Sporting Club significa prima di tutto far parte di una comunità che mette a capo di tutto l'impegno, il sacrificio e l'amore incondizionato verso la maglia e tutto ciò che rappresenta.

Un tributo che viene confermato anche oggi che il club di via Battisti ha spento le 115 candeline. Dai canali social ufficiali ai tifosi, passando per l'associazione che cura la memoria storica del sodalizio, tutto l'universo nerazzurro si è stretto attorno al Pisa per celebrare un anniversario ricco di contenuti. Fino a mercoledì 10 aprile nell'atrio di Palazzo Gambacorti è visitabile gratuitamente un ricco e dettagliato allestimento di cimeli, fotografie, documenti originali e pagine di giornale, realizzato dai volontari del Pisa 1909 Football Museum, che racconta la lunga storia sportiva e culturale dello Sporting Club.