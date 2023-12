Coppa Eccellenza, il Fratres Perignano perde 1 a 2 in semifinale contro lo Sporting Cecina

Continua la striscia negativa casalinga del Perignano alla quarta sconfitta consecutiva dopo le tre in campionato contro Zenith Prato, Tuttocuoio e Cuoiopelli, i padroni di casa si rendono pericolosi in più occasioni ma sprecano tanto.

Dopo 10’ gli ospiti si portano in vantaggio con Ferreti che va in percussione e da fuori batte Gliatta, il portiere rossoblù è fortunato poco più tardi con l’errore di Skerma in ripartenza che perde il controllo del pallone lanciato verso la porta pisana. Ancora Cecina alla mezzora con il palo colpito da Carlotti a rimorchio, rispondono però i padroni di casa con Taraj che sbaglia un rigore in movimento.

Nella ripresa si fanno vedere maggiormente i rossoblù di casa con Rosi che sbaglia davanti a Barbanera calciando su di lui e con Taraj al 23’ a cui viene negato il pari in extremis da un difensore del Cecina, sul calcio d’angolo è proprio Taraj a pareggiare i conti con una gran rovesciata. Ancora Taraj spreca un’occasione dieci minuti più tardi manca lo specchio davanti al portiere avversario. Nel finale insiste lo Sporting Cecina facendosi vedere più volte in pochi minuti dalle parti di Gliatta e al 42’ arriva il gol vittoria di Skerma che, ben imbeccato da un compagno, batte Gliatta e manda i suoi in finale contro la vincente tra Terranuova Traiana e Firenze Ovest, rinviata a data da destinarsi per un incidente occorso alla terna arbitrale e all’impossibilità di trovarne altre nel breve termine nel pomeriggio di oggi.

Fratres Perignano - Sporting Cecina 1 a 2 (0 a 1)

Fratres Perignano (3-4-1-2): Gliatta, Gemignani, Petri (1′st Raffi), Baggiani (5′st Sciapi), Gamberucci (10′st Porcellini), Mancini, Pennini, Ficarra, Zefi (20′st Freschi), Rosi, Taraj. A disp.: Colucci, Ceccanti, Bonni, Guarente, Vitillo. All.: Cristiani.

Sporting Cecina (4-3-1-2): Barbanera, Milano, Ferretti (10′st Edoardo Giannini), Ghilli (20′st Marco Giannini), Startari, Modica, Diagné, Bardini, Skerma (45’st Fiorentini), Carlotti, El Falahi (30′st Rovini). A disp.: Cappellini, Cionini, Moroni, Incorvaia, Perillo. All.: Miano.

Arbitro: Burgassi di Firenze, assistenti Ginanneschi di Grosseto e Materozzi di Arezzo.

Reti: 10′pt Ferretti (SC), 24′st Taraj (FP), 42′st Skerma (SC).