Un cane, una passeggiata e il ritorno in campo: Daniele Mannini riparte dalla decima serie inglese

C'è ancora spazio per un pizzoco di romanticismo nel calcio. Lontano dai milioni che vorticano incessantemente attorno ai top club mondiali, e dagli investimenti astronomici delle emittenti televisive e satellitari che combattono a colpi di esclusive per trasmettere highlights, sintesi e dirette. Va da sé che questi ultimi sprazzi di calcio 'pane e salame' debbano essere ricercati molto lontano dalle grandi platee, in luoghi di provincia dopo il pallone che rotola sull'erba è ancora una questione di cuore, passione e tanto divertimento. Per raccontare questa storia dobbiamo unire idealmente Pisa con lo Yorkshire, una delle contee più belle e ricche di storia dell'Inghilterra. Il protagonista è un ragazzo di 38 anni che può vantare oltre 160 presenze in Serie A e più di 120 in Serie B: Daniele Mannini.

L'ex capitano nerazzurro (154 gettoni complessivi con la maglia dello Sporting Club per il figlio di Alessandro, altra leggenda del calcio pisano), dopo aver ponderato a lungo la decisione di ritirarsi definitivamente dal calcio giocato, ha deciso di rimettersi in discussione ripartendo dalla decima serie inglese (soltanto per comodità assimilabile alla Terza categoria italiana, anche se nel Regno Unito la suddivisione dei livelli calcistici è totalmente differente). Mannini è stato tesserato dal Beverley Town FC in un modo singolare. Prima di tutto c'è da dire che Daniele si trova da tempo in Inghilterra per motivi familiari, poiché cura alcuni affari lavorativi della ditta del suocero.

Il resto della storia è raccontata dal presidente, Mark Smith, sul sito ufficiale del club inglese: "Ero in strada con il mio cane, per la consueta passeggiata quotidiana, quando ho incrociato un altro padrone col suo animale. Pensavo fosse un dog sitter, invece soffermandomi a parlare con lui ho scoperto che aveva alle spalle una discreta carriera calcistica. Non mi aveva però specificato che tipo di carriera!". Smith continua: "Soltanto quando ci siamo accordati sugli allenamenti di prova da svolgere durante la preparazione della squadra, ho scoperto che tipo di calciatore fosse Daniele. Il nostro allenatore Dave Ricardo non poteva credere che il club avesse tesserato un giocatore di questo tipo".

Il presidente conclude così: "L'impegno, la passione e la cultura del lavoro di Daniele sono già una fonte di ispirazione per l'intero club. Dai compagni di squadra, al mister, fino a tutti i componenti della società. Ha già mostrato alcune delle sue qualità tecniche, che sono ovviamente sopra la media. Ha siglato un magnifico gol su punizione nell'amichevole giocata contro il Frickley e i nostri tifosi non vedono l'ora di assistere alle sue giocate anche in campionato". Un'ultima curiosità: per assistere alle gare interne del Beverley Town è possibile sottoscrivere un abbonamento alla modica cifra di 56 sterline (all'incirca 56 euro), scontato a 40 per over 65 e studenti universitari, 24 per gli under 18. Da Pisa, è sufficiente acquistare un volo con destinazione Leeds e poi raggiungere Beverley con il treno o l'autobus.