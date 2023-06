Cuoiopelli-Marselli, è addio. "Tre anni straordinari"

Termina dopo tre anni ed una promozione in Serie D sfiorata per due volte l'avventura di Davide Marselli alla Cuoiopelli. L'allenatore spezzino, che ha guidato la compagine di Santa Croce sull'Arno fino alla semifinale degli spareggi nazionali nella stagione appena conclusa, ha annunciato il suo addio tramite i propri canali social. "Sono stati tre anni straordinari, alla fine dei quali ho raggiunto le oltre 300 panchine in Eccellenza con questa gloriosa società, alla quale auguro il meglio", scrive Marselli, il quale conclude: "Ovunque sarà il mio futuro calcistico la Cuoiopelli avrà sempre un tifoso in più".

A seguire è arrivato il saluto da parte del club biancorosso: "Un sentito grazie, Mister Marselli, per tutto ciò che hai fatto per la nostra società - si legge in chiusura - e per averci guidato con saggezza ed acume tattico. Sarai sempre parte integrante della famiglia Cuoiopelli!". In attesa di affondare il colpo per il nuovo tecnico, il ds Stefano Costa ha definito le conferme del bomber Blas Dante Tapparello e del difensore Gonzalo Negro. La Cuoiopelli edizione 2023/24 riparte da qui.