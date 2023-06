Spareggi Eccellenza: la Cuoiopelli naufraga ad Agazzano e dice addio alla promozione

Squadra in casa

Squadra in casa Agazzanese

Sfuma il sogno Serie D per la Cuoiopelli. I biancorossi di Santa Croce sull'Arno perdono 3-1 la semifinale di ritorno degli spareggi nazionali in casa dell'Agazzanese ed escono di scena considerando il risultato di 0-0 maturato sette giorni fa al "Masini".

Al "Felice Baldini", fortino della compagine piacentina, l'avvio è shock per gli uomini di mister Marselli. Dopo 5' la deviazione di Lucaccini sul traversone di Bragalini mette fuori causa Pulidori e vale una sfortunata autorete. Galvanizzata dall'immediato vantaggio, l'Agazzanese sfiora il raddoppio in un paio di circostanze. La seconda rete emiliana arriva comunque in apertura di ripresa con Farina

La Cuoiopelli accusa il colpo e capitola per la terza volta intorno all'ora di gioco, per mano di D'Aniello. Quando tutto sembra perduto i santacrocesi hanno l'opportunità per riaprire i giochi: al 70' il tocco di mano di Mastrototaro (espulso) manda dal dischetto Andolfi, ma il centravanti biancorosso spara sopra la traversa. Andolfi si farà perdonare all'80', trovando la rete del 3-1.

Invano l'assalto finale: l'Agazzanese, che chiude in 9 per l'espulsione anche di Moltini nel recupero, vola alla finalissima contro il Fossombrone. La Cuoiopelli saluta la stagione con un ko amaro e rimanda ancora l'atteso ritorno nella massima serie dilettantistica.

Agazzanese - Cuoiopelli 3-1, il tabellino della partita

AGAZZANESE: Borges, Bragalini (85' Corbellini), Barba (94' Favari), Mastrototaro, Reggiani, Vago, Farina (74' Riccardi), Moltini, Forbiti (71' Soumahoro), Gueye, D’Aniello (85' Delfanti). A disp.: Di Maio, Mauri, Pastorelli, Bolzoni, Harunaj. All.: Piccinini

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti (62' Cinelli), Guerrucci (62' Goretti), Lucaccini, Viligiardi, Negro, Mariani (56' Baroncini), Borselli, Andolfi, Cavallini (56' Benericetti), Bracci, Rossi. A disp.: Berti, Friuli, Bagnoli, Rudi. All.: Marselli

Arbitro: Saffiotti di Como

Reti: 5' autorete Lucaccini, 48′ Farina, 62' D’Aniello, 80′ Andolfi

Note: espulsi al 70′ per doppia ammonizione Mastrototaro e al 95′ Moltini