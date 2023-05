Calciomercato, il Perignano chiude il primo acquisto: è fatta per il difensore Petri

Si apre il valzer dei nuovi acquisti in casa Fratres Perignano. Dopo l'ufficialità del nuovo mister Enrico Cristiani e la conferma del bomber Lorenzo Sciapi, il club rossoblù ha annunciato il suo primo colpo di mercato in vista della stagione 2023/24. Si tratta di Cristiano Petri, difensore pisano classe 2001, cresciuto calcisticamente nel Livorno fino a ricevere alcune convocazioni in prima squadra.

Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell'Armando Picchi, in Eccellenza, ritagliandosi un ruolo sempre più importante nello scacchiere labronico. Centrale difensivo duttile ed ottimo colpitore di testa, Petri si distingue anche per una buona abilità nel gioco da dietro. “Lo staff tecnico del Fratres Perignano mi ha voluto fortemente - ha dichiarato ai canali social della società - ho percepito fin da subito la stima che nutrono nei miei confronti. Spero di ripagarli al meglio”.