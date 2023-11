Eccellenza, il Geotermica esonera il mister Ballerini, al suo posto Niccolai

L'inizio di stagione del Geotermica è stato totalmente insufficiente, in nove partite la squadra ha ottenuto solo quattro punti, frutto di altrettanti pareggi, in nove partite ed è stato segnato soltanto un gol da Micheal Pellegrini, l'esperto attaccante. La società ha quindi preso la decisione di esonerare mister Claudio Ballerini, tra gli autori del doppio salto dalla Prima Categoria all'Eccellenza, e di sostituirlo con Matteo Niccolai, livornese autore della promozione della Pro Livorno Sorgenti in Serie D alcuni anni fa.

Di seguito il comunicato della società:

"La Società Sportiva A.C. Geotermica annuncia che Claudio Ballerini è stato sollevato dall'incarico di allenatore.

Ringraziamo Claudio per la sua dedizione e il contributo determinante che ha portato alla doppia promozione dalla prima categoria all'eccellenza.

La Società desidera esprimere il massimo apprezzamento per il suo impegno in questi anni.

Accogliamo il nuovo allenatore, Matteo Nicollai, il quale assume immediatamente la guida della squadra con l'obiettivo di continuare il percorso di eccellenza.

Il presidente del consiglio direttivo

Rasoini Fausto"