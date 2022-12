Eccellenza: la Cuoiopelli è campione d'inverno. Il Cenaia pareggia, harakiri Fratres Perignano

Sabato da incorniciare per la Cuoiopelli, che si aggiudica con un netto 3-0 il derby con il Fucecchio e, complice i risultati maturati sugli altri campi, vola dal quarto al primo posto in classifica, conquistando il titolo virtuale di campione d'inverno di Eccellenza girone A. Al "Corsini" la formazione di Marselli ha la meglio sui padroni di casa (terzi prima di questa gara) grazie ad una doppietta del solito Tapparello ed al sigillo finale di Guerrucci. La festa biancorossa può avverarsi in virtù del contemporaneo pareggio del Cenaia a Castelfiorentino (0-0) e della sconfitta del Fratres Perignano sul campo della rivelazione River Pieve. Ai garfagnini basta un gol in apertura di Bosi per piegare 1-0 i rossoblù di Niccolai e consolidare così una splendida quinta posizione al giro di boa della stagione. La situazione nelle prime posizioni dopo 15 giornate: Cuoiopelli e Cenaia 28 punti (santacrocesi in vantaggio sia negli scontri diretti che per differenza reti), Fratres Perignano 27, Fucecchio 26, River Pieve 25. Domani in campo tutte le altre squadre (eccetto San Marco Avenza e Tuttocuoio, il cui match è stato posticipato al 28 dicembre), con il San Miniato Basso unica formazione pisana protagonista, sul neutro di San Romano contro il Certaldo.