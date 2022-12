Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per l'ultimo weekend calcistico del 2022 di Eccellenza e Promozione.

Nella categoria "Regina" la quindicesima giornata è spalmata su tre giorni. Sabato tre match, con le prime cinque in classifica protagoniste assieme al Castelfiorentino. Il Cenaia fa visita proprio ai gialloblù, mentre il Fratres Perignano va a Pieve Fosciana nel fortino del River Pieve. Altro derby per la Cuoiopelli, impegnata a Fucecchio. Da questa rosa ristretta uscirà il nome dei campioni invernali. L'unica formazione pisana a scendere in campo domenica è il San Miniato Basso, sul neutro del "Bagnoli" di San Romano contro il Certaldo. Posticipata al 28 dicembre la sfida salvezza San Marco Avenza-Tuttocuoio.

Domenica dedicata soprattutto alla Promozione. La Geotermica (seconda) si gioca un'importante possibilità per accorciare sulla capolista nello scontro al vertice contro lo Sporting Cecina. Quasi un testa-coda, invece, quello tra l'Urbino Taccola (terzo) ed il Gambassi (ultimo). Colli Marittimi alle prese con l'ostico Invictasauro, San Miniato in casa con il Castiglioncello. L'Atletico Etruria prova a darsi una scossa contro un Saline in ottimo stato di forma; il Ponsacco cerca i tre punti mancanti dal 16 ottobre contro il Piombino, al Comunale.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 15ª giornata

Sabato 17 dicembre (ore 14.30)

Castelfiorentino United- Cenaia

Fucecchio - Cuoiopelli

River Pieve - Fratres Perignano

Domenica 18 dicembre (ore 14.30)

Massese - Armando Picchi

Montespertoli - Camaiore

Pro Livorno Sorgenti - Pontebuggianese

San Miniato Basso - Certaldo

Mercoledì 28 dicembre (ore 14.30)

San Marco Avenza - Tuttocuoio

PROMOZIONE GIRONE C - 13ª giornata

Sabato 17 dicembre (ore 14.30)

Atletico Maremma - Sant'Andrea

Domenica 18 dicembre (ore 14.30)

Atletico Etruria - Saline

Colli Marittimi - Invictasauro

Gambassi - Urbino Taccola

Ponsacco - Atletico Piombino

San Miniato - Castiglioncello

Sporting Cecina - Geotermica