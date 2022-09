Eccellenza, tutte le partite del weekend

Archiviato il turno inaugurale con alcuni risultati a sorpresa, le squadre di Eccellenza girone A sono pronte a tornare in pista per la seconda giornata. Cercano il bis Cenaia e Cuoiopelli, ospiti rispettivamente di Massese (1-1 a Perignano all'esordio) e Certaldo (vittoria 3-2 a Ponte Buggianese). Gli arancioverdi hanno cominciato alla grande, schiantando 4-1 la Pro Livorno Sorgenti, mentre la Cuoiopelli ha saputo rimontare da 0-2 a 3-2 contro il San Marco Avenza. Il Fratres Perignano va a caccia del primo successo sul campo della matricola Montespertoli, già a quota tre punti grazie al bel 3-2 in casa del Tuttocuoio. I neroverdi di Ponte a Egola fanno visita al Castelfiorentino (0-0 con il River Pieve). Il San Miniato Basso arriva con il 'dente avvelenato' alla prima uscita casalinga contro il Ponte Buggianese dopo il pareggio subìto nel recupero domenica scorsa. Completano il quadro le sfide Fucecchio-Armando Picchi, Pro Livorno Sorgenti-Camaiore e San Marco Avenza-River Pieve.

ECCELLENZA GIRONE A - 2ª Giornata

Domenica 18 settembre (ore 15)

Castelfiorentino United-Tuttocuoio

Certaldo-Cuoiopelli

Fucecchio-Armando Picchi

Massese-Cenaia

Montespertoli-Fratres Perignano

Pro Livorno Sorgenti-Camaiore

San Marco Avenza-River Pieve

San Miniato Basso - Ponte Buggianese