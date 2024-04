Eccellenza, il Tuttocuoio supera 2 a 1 il Fratres Perignano, la Cuoiopelli pareggia a Castelfiorentino

Vittoria importantissima del Tuttocuoio di Firicano che supera 2 a 1 il Fratres Perignano di Cristiani, due allenatori subentrati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro tre settimane fa. Partono meglio i rossoblù che al 30' sono avanti con la rete di Baggiani ma nella ripresa i neroverdi tirano fuori la qualità diffusa in tutta la rosa con la doppietta di Massaro che segna al 9' e al 37' ribaltando il risultato e portando a 7 i punti di vantaggio del Tuttocuoio sul gruppetto degli inseguitori, basterà quindi una vittoria domenica prossima sul campo del Montespertoli per festeggiare la promozione matematica in Serie D. Il Fratres Perignano invece scivola addirittura in zona playout anche se il distacco dall'ipotetico avversario è rassicurante, infatti il Castelfiorentino è a 15 lunghezze con la forbice fissata a 10 punti, i rossoblù però devono necessariamente cambiare nelle ultime tre giornate per non essere coinvolti nella lotta tra Lanciotto Campi e Valdinievole Montecatini che distano solo sei punti.

La Cuoiopelli non riesce a tenere il passo del Tuttocuoio e si ferma sullo 0 a 0 sul campo del Castelfiorentino, i biancorossi non riescono a sfruttare le numerose occasioni avute e si fermano a 47 punti insieme al Camaiore che vince con il Lanciotto Campi e lo Zenith Prato che perde in casa con il River Pieve. Perde 3 a 1 il Geotermica sul campo della Ponte Buggianese, i pistoiesi chiudono il primo tempo con due reti di vantaggio firmate da Granucci e Nardi, nella ripresa Dussol al 69' riapre la partita dal dischetto ma neanche dieci minuti più tardi Sali segna la rete che vale la retrocessione matematica del Geotermica in Promozione al termine di un campionato con pochi alti e troppi bassi.

Tuttocuoio – Fratres Perignano 2 a 1 (0 a 1)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Centonze, Caggianese, Solari. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Fino, Marcon, Mustone, Fiscella, Ratti, Cateni, Turini. All.: Firicano.

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani, Acosta, Mancini, Rosi, Ficarra, Taraj, Zefi, Sciapi. A disp.: Puccioni, Porcellini, Scremin, Martinelli, Freschi, Ceccanti, Arvia, Guarente, Mariani. All.: Cristiani.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Reti: 30’pt Baggiani (FP), 9’st e 37’st Massaro (T).

Castelfiorentino – Cuoiopelli 0 a 0

Castelfiorentino: Lupi, Ballerini, Sebastiano, Viti, Maltinti, Mancini, Locci, Ercoli, Daidola, Benvenuti, Pieracci. A disp.: Neri, Canali, Baragli, Castaldi, Fall, Fe, Tanzini, Minissale, Borri. All.: Scardigli.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Regoli, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Innocenti, Sgherri, Hoxha, Goretti, Razzauti, Ponzolini, Nardo, Goh. All.: Falivena.

Arbitro: Giovanili di Arezzo.

Ponte Buggianese – Geotermica 3 a 1 (2 a 0)

Ponte Buggianese: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Kapidani, Chelini, Giannini, Birindelli, Granucci, Nardi, Gargani. A disp.: Santalucia, Belluomini, Seghi, Gianotti, Ferrari, Pievani, Sali, Zani, Chiti. All.: Gutili.

Geotermica: Rossi, Landi, Romeo, Spagnoli, Caccio, Misseri, Scottu, Mecacci, Pellegrini, Falchini, Dussol. A disp.: Bettarini, Bani, Pavoletti, Pruneti, Pashja, Puccini, Zoncu, Campo, Gadiaga. All.: Niccolai.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Reti: 4’pt Granucci (PB), 31’pt Nardi (PB), 24’st Dussol (Rig., G), 32’st Sali (PB).