Eccellenza, il Tuttocuoio vince a Montespertoli e vola matematicamente in Serie D

Obbiettivo raggunto per il Tuttocuoio, la strada percorsa è sta tortuosa con esoneri, inciampi e difficoltà ma alla fine la promozione in Serie D è arrivata e con due giornate di anticipo, decisivo lo strappo finale dato con l'arrivo di mister Aldo Firicano sulla panchina neroverde. Decisivo Massaro che dopo 10' decide l'insidiosa trasferta di Montespertoli, alla Cuoiopelli non basta battere la Massese 3 a 2 pur con qualche brivido nel finale per portare avanti la corsa. I biancorossi almeno guadagnano due punti sul Camaiore che rallenta e possono difendere il secondo posto nelle ultime due giornate con un calendario abbordabile che dice Fratres Perignano e Montespertoli. Invece il Geotermica non riesce ad arginare il Fucecchio perdendo 0 a 2, una rete subita per tempo.

I rossoblù del Perignano pareggiano 1 a 1 contro la Pro Livorno Sorgenti, il punto lo regala il pari di Sciapi arrivato nel finale della prima frazione, la salvezza non è ancora matematica ma è condizionata dalla partita tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino sospesa al 15' per un malore di Mattia Giani, giocatore 26enne del Castelfiorentino nativo di San Miniato, purtroppo al momento della stesura dell'articolo (le 19 circa di domenica 14 aprile n.d.r.) non si hanno ancora notizie sullo stato di salute del ragazzo: sul posto dopo pochi istanti è stato praticato il massaggio cardiaco dallo staff del Castelfiorentino e poi è stato trasportato in gravi condizioni in ambulanza all'ospedale Careggi.

Montespertoli – Tuttocuoio 0 a 1 (0 a 1)

Montespertoli: Biotti, Marconi, Conti, Trapassi, Calonaci, Pecci, Marcacci, Anichini, Mosti Falconi, Maltomini, Focardi Olmi. A disp.: Onori, Corradi, Fiaschi, Chini, Cremonini, Falconi, Marchi, Cioni, Leoncini. All.: Sarti.

Tuttocuoio: Carcani, Battaglia, Sorbo, Fino, Puleo, Marcon, Remorini, Mustone, Massaro, Papi, Rossi. A disp.: Iacoponi, Princiotta, Turini, Fiscella, Solari, Severi, Centonze, Caggianese, Ratti. All.: Firicano.

Arbitro: Corti di Prato.

Reti: 10’pt Massaro.

Cuoiopelli – Massese 3 a 2 (3 a 1)

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Bianchi, Nardo, Lici, Regoli, Costanzo, Fantini, Benericetti, Goh. A disp.: Brogi, Innocenti, Viola, Guerrucci, Goretti, Razzauti, Lucaccini, Sgherri, Pepa. All.: Falivena.

Massese: Paci, Del Pecchia, Terigi, Zavatto, Brizzi, Marchini, Andrei, Fortunati, Buffa, Cornacchia, Maggiari. A disp.: Pierucci, Berti, Bertonelli, Sidibe, Cherubini, Lazzini, Baracchini, Bonini, Vignali. All.: Del Nero.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Reti: 21'pt Benericetti (C), 24'pt Buffa (M), 33'pt Fantini (C), 39'pt Goh (C), 45+1’st Terigi (M).

Fratres Perignano – Pro Livorno Sorgenti 1 a 1 (1 a 1)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Scremin, Baggiani, Acosta, Mancini, Freschi, Ficarra, Taraj, Zefi, Sciapi. A disp.: Puccioni, Petri, Arvia, Porcellini, Martinelli, Ceccanti, Vitillo, Guarente, Carrai. All.: Cristiani.

Pro Livorno Sorgenti: Serafini, Solimano, Lucarelli, Montecalvo, Cavalli, Lischi A., Montagnani, Santagata, Lucchesi, Quilici, Fornaciari. A disp.: Marchetti, Fraschi, Putrignano, Lischi L., Turini, Accordino, Di Fiandra, Maffei, Gianfranchi. All.: Bandinelli.

Arbitro: Navarino di Taurianova.

Reti: 7’pt Quilici (PLS), 36’pt Sciapi (FP).

Geotermica – Fucecchio 0 a 2 (0 a 1)

Geotermica: Bettarini, Pruneti, Romeo, Pavoletti, Landi, Misseri, Puccini, Zoncu, Falchini, Scottu, Dussol. A disp.: Rossi, Bani, Penco, Caccio, Spagnoli, Campo, Mecacci, Gadiaga. All.: Niccolai.

Fucecchio: Del Bino, Arapi, Re, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti, Badalassi, Rigirozzo. A disp.: Gori, Bindi, Melani, Lotti, Nannetti, Tassi, Iaia, Mhilli, Agostini. All.: Dell’Agnello.

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza.

Reti: 13’pt Andreotti, 10’st Ghelardoni.