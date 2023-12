Eccellenza, il Tuttocuoio vince e accorcia sulla Cuoiopelli che perde contro il Montespertoli

L’unica vittoria tra le formazioni pisane arriva nel match tra Tuttocuoio e Valdinievole Montecatini, i neroverdi passano in vantaggio nel finale del primo tempo con Papi, alla mezz’ora della ripresa pareggiano i pistoiesi con il calcio di rigore trasformato da Gers Bibaj ma due minuti più tardi riporta in vantaggio i suoi Rossi su un altro calcio di rigore. Tre punti importantissimi per il Tuttocuoio che riaprono la corsa promozione con i biancorossi che frenano in casa contro il Montespertoli, decide il match la rete alla mezz’ora della ripresa di Marcacci.

Non approfitta dell’inciampo della capolista il Fratres Perignano che perde ulteriore terreno cadendo a Massa 2 a 0. I bianconeri sono in netta ripresa e lo dimostrano mettendo a segno una rete per tempo con Marchini e Buffa. Perde anche il Geotermica sconfitto con lo stesso risultato sul campo dello Zenith Prato che vince con le reti di Ciravegna e Castiello, i giallorossi rimangono ultimi in classifica lontani ben 7 punti dalla zona playout.

Tuttocuoio – Valdinievole Montecatini 2 a 1 (1 a 0)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Fino, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Chiti, Princiotta. A disp.: Iacoponi, Mustone, Fiscella, Novi, Turini, Centonze, Carrozza, Solari. All.: Sena.

Valdinievole Montecatini: Gega, Coselli, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Natali, Rinaldi, Volpi, Bibaj Gers, Giulianelli. A disp.: Cortopassi, Tobli, Lici, Alessiani, Pratesi, Del Carlo, Frateschi, Fusco, Bibaj Gert. All.: Tocchini.

Arbitro: Giorgino di Milano

Reti: 43'pt Papi (T), 30’st Bibaj Gers (Rig., VM), 33’st Rossi (Rig., T).

Cuoiopelli – Montespertoli 0 a 1 (0 a 0)

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Lici, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Regoli, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Friuli, Damiano, Sgherri, Ponzolini, Guerrucci, Nardo, Razzauti, Goh. All.: Falivena.

Montespertoli: Onori, Marconi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Falconi, Anichini, Cioni, Mosti Falconi, Leoncini. A disp.: Biotti, Conti, Fiaschi, Chini, Marcacci, Marconcini, Antonini, Imbrenda, Cremonini. All.: Sarti.

Arbitro: Naselli di Catania

Reti: 30’st Marcacci.

Massese – Fratres Perignano 2 a 0 (1 a 0)

Massese: Paci, Del Pecchia, Scarf, Zavatto, Brizzi, Sidibe, Andrei, Marchini, Buffa, Cornacchia, Maggiari. A disp.: Pierucci, Bertonelli, Berti, Frosina, Bennati, Baracchini, Catola, Bonini, Rodriguez. All.: Del Nero.

Fratres Perignano: Colucci, Petri, Porcellini, Arvia, Gemignani, Mancini, Baggiani, Ficarra, Raffi, Rosi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Gamberucci, Martinelli, Ceccanti, Freschi, Guarente, Vitillo, Zefi, Taraj. All.: Cristiani.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Reti: 33'pt Marchini, 14’st Buffa.

Zenith Prato – Geotermica 2 a 0 (1 a 0)

Zenith Prato: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Ciravegna, Rosi, Braccesi. A disp.: Pellegrini, Luka, Mari, Moretti, Buscema, Macchi, Chiaramonti, Nucci, Lombardi. All.: Settesoldi.

Geotermica: Rossi, Landi, Romeo, Pavoletti, Spagnoli, Misseri, Dussol, Pashja, Pellegrini, Falchini, Zoncu. A disp.: Bettarini, Burini, Penco, Mecacci, Puccini, Pruneti, Caccio, Scottu, Gadiaga. All.: Niccolai.

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Reti: 7'pt Castiello, 29’st Ciravegna.