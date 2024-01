Verso Pisa-Spezia, l'appello degli ultras nerazzurri: "Ritrovo alle 13 sotto la Curva Nord"

Si allarga la protesta dei tifosi nerazzurri nei confronti dei problemi che ormai da anni attanagliano l'Arena Garibaldi e ne pregiudicano la capienza. In vista dell'attesa sfida di sabato 27 gennaio contro lo Spezia, dopo la presa di posizione degli ultras della Curva Nord, anche il gruppo organizzato Gradinata 1909 (che trova posto nell'omonimo settore) ha annunciato che non entrerà nello stadio.

"Come gruppo Gradinata 1909, prendendo atto del comunicato della Curva Nord Maurizio Alberti, abbiamo deciso di appoggiarli in questa ennesima, giustissima protesta rimanendo fuori. Anche se i problemi non riguardano il nostro settore noi non ci giriamo dall'altra parte, perché da quando siamo nati e sopratutto da 'Pisa non si piega', ogni protesta, ogni lotta che abbiamo appoggiato ha avuto successo perché tutti siamo andati nella solita direzione. L’Arena Garibaldi è la casa dei tifosi, che sia Curva, Gradinata o tribuna, i problemi allo stadio riguardano tutti noi. Non ci interessa che tutti possano capire la nostra decisione, ma ci aspettiamo che venga rispettata come noi rispetteremo chi deciderà di entrare. Forza Pisa sempre!".

La protesta, come espresso dai gruppi della Curva Nord qualche giorno fa, riguarda lo 'sciopero dallo stadio', non quello del tifo. Perciò gli ultras hanno lanciato un appello all'intera tifoseria: "In occasione della partita di sabato invitiamo l’intera tifoseria pisana a ritrovarsi alle 13 sotto la Curva Nord con bandiere e colori nerazzurri. Andremo a salutare la squadra e a far sentire il nostro sostegno prima del suo ingresso allo stadio".