In una sfida delicatissima per la classifica e l'inerzia del cammino, il Pisa mostra una delle migliori versioni della stagione e centra una vittoria molto pesante. Il quarto risultato utile consecutivo è un 3-1 senza recriminazioni, che soltanto un episodio nel finale ha rischiato di mettere in discussione. I nerazzurri salgono così a 26 punti e tirano un grande sospiro di sollievo: adesso ad essere più vicini (tre lunghezze) sono i playoff.

Le due formazioni si sfidano sul piano della fisicità e dell'intensità della manovra. Il Pisa prova a metterci anche un pizzico di qualità individuale in più, contando molto sulla spinta di D'Alessandro sulla fascia sinistra. Il numero 77 ne fa ammonire ben tre e da un suo cross nasce il primo brivido del pomeriggio. Torregrossa addomestica a centro area ma perde il tempo del tiro, ci prova Bonfanti che viene schermato dalla difesa: il rimpallo va sul destro di Marin che chiama il portiere di casa al grande intervento. L'estremo difensore lecchese resta di sale invece sulla punizione calciata da Miguel Veloso: il portoghese trasforma in gol il fallo conquistato da D'Alessandro al limite dell'area di rigore.

La ripresa è ancora più bloccata della prima frazione e i due allenatori cercano dalle rispettive panchine le risorse per rompere l'equilibrio. Il Lecco aumenta lo sforzo per arrivare al pareggio e viene punito dai nerazzurri con un contropiede magistrale condotto da D'Alessandro. I padroni di casa sfiorano la porta con la punizione calciata da Lepore, ma dal seguente calcio d'angolo il Pisa va in verticale e segna con Calabresi, che trasforma in oro l'assist di D'Alessandro. Sembra finita, invece partono adesso i fuochi d'artificio. Proprio Calabresi interviene col braccio sulla sponda aerea di Salcedo e il Lecco va dal dischetto: 1-2. Il Rigamonti-Ceppi adesso ribolle, ma a spegnere gli ardori ci pensano Tourè e Mlakar, che confezionano una bella azione tutta in verticale chiusa dallo sloveno con un diagonale rasoterra chirurgico.

La partita

Dopo il pareggio in rimonta della scorsa settimana, il Pisa non vuole smettere di correre e va a caccia di una vittoria che promette di 'svoltare' la stagione. I nerazzurri scendono in campo con Bonfanti in attacco dal 1', supportato da Torregrossa e Arena. In difesa si rivede Calabresi: il suo impiego consente alla formazione di Alberto Aquilani di passare dalla linea a tre a quella a quattro, liberando la qualità di Esteves dalla mediana in su.

I padroni di casa partono forte, spinti dal dinamismo di Buso sulla corsia mancina. L'attaccante entra in area e dopo aver superato Caracciolo calcia sull'esterno della rete. Ma l'occasione più nitida la costruisce il Pisa pochi minuti dopo, al 13', sugli sviluppi di un calcio piazzato allontanato male dalla retroguardia lecchese. D'Alessandro dalla sinistra scodella a centro area, dove Torregrossa controlla ma perde il tempo per la conclusione. Interviene Bonfanti, ma sul suo destro la difesa di casa si chiude a riccio: la palla schizza al limite dell'area dove Marin calcia al volo e Melgrati risponde deviando in tuffo.

Sulla fascia sinistra Marco D'Alessandro è il calciatore più ispirato e da una sua accelerazione nasce il gol del vantaggio nerazzurro. L'esterno guadagna una punizione dal limite che si incarica di calciare Miguel Veloso: il portoghese col mancino spiazza completamente il portiere e siglando la prima rete in maglia nerazzurra. Non c'è neanche il tempo di festeggiare che Aquilani deve ricorrere al primo cambio forzato: fitta all'adduttore sinistro per Bonfanti, al suo posto entra Mlakar.

In avvio di ripresa la prima occasione porta la firma di Esteves, smarcato al tiro da Torregrossa: il suo mancino dalla media distanza viene disinnescato in corner da Melgrati. Va ancora più vicino al bersaglio grosso Buso dalla parte opposta al 54'. Su un cross dalla destra la palla carambola sul secondo palo, dove l'attaccante è libero di prendere la mira: il suo piatto destro si schianta sulla traversa con Nicolas battuto.

A metà ripresa Aquilani pesca dalla panchina per tenere alti i ritmi della sua squadra e tenere lontano il Lecco dagli ultimi trenta metri. Escono Torregrossa e Arena, al loro posto vanno in campo Tourè e Lisandru Tramoni. Il match resta però equilibratissimo e anche il Lecco sfiora il pareggio grazie a un episodio. E' Lepore che tenta di emulare Veloso con una punzione dal limite che finisce sull'esterno della rete per la deviazione decisiva della barriera. Dal corner seguente nasce il contropiede che 'rischia' di indirizzare definitivamente l'incontro.

Lisandru Tramoni si impossessa della ribattuta di Nicolas e lancia in profondità D'Alessandro. Il numero 77 si fa metà campo palla al piede e serve con i giri giusti l'accorrente Calabresi: destro preciso all'angolino, 0-2 per i nerazzurri. La partita però viene tolta dal ghiaccio all'81' quando proprio Calabresi interviene col braccio sulla sponda di Salcedo: richiamato al Var, l'arbitro Gualtieri non ha dubbi e comanda il penalty. Lepore non sbaglia e sigla l'1-2.

Il Pisa non ci sta a farsi strappare dalle mani i tre punti e dopo appena tre minuti riporta a due le reti di distanza dai padroni di casa. Azione tutta in verticale rifinita da Tourè per Mlakar, bravo a tagliare fuori il marcatore con lo stop e chiudere con un diagonale rasoterra che fa esultare i 600 tifosi arrivati da Pisa.

Il tabellino

Lecco-Pisa 1-3

Lecco: (4-3-3): Melgrati; Lemmens (46' Degli Innocenti), Battistini, Celjak, Lepore; Sersanti, Ionita, Crociata (58' Salcedo); Di Stefano (46' Guglielmotti), Novakovich, Buso. All. Bonazzoli

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; D'Alessandro (89' Barbieri), Marin, Veloso, Esteves (89' Hermannsson); Arena (70' L. Tramoni), Torregrossa (70' Tourè); Bonfanti (35' Mlakar). All. Aquilani

Reti: 30' Veloso (P), 74' Calabresi (P), 82' Lepore (rig.), 86' Mlakar (P)

Ammoniti: Lemmens (L), Crociata (L), Sersanti (L), Degli Innocenti (L), Marin (P), Salcedo (L), Nicolas (P), Lepore (L)

Note: arbitro Matteo Gualtieri; angoli 6-4 (3-1); recupero 3' e 5'