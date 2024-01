Stadio: nuovo sistema di prefiltraggio per eliminare le code all'ingresso in Curva Nord

La società Pisa Sporting Club informa che, allo scopo di facilitare le operazioni di ingresso dei tifosi allo stadio nel settore Curva Nord ed evitare così le lunghe code ai tornelli di controllo, ha deciso in accordo con le autorità competenti di avviare un sistema di prefiltraggio della verifica dei titoli di accesso.

A partire, dunque, dalla partita Pisa-Spezia in programma all’Arena Garibaldi Stadio 'Romeo Anconetani' sabato 27 gennaio (ore 16.15) attraverso l’uso di palmari di ultima generazione verranno verificate in maniera veloce la regolarità del biglietto e l’identità del possessore prima ancora dell’arrivo degli spettatori ai tornelli.

Dovrebbero, in tal modo, essere rimosse le cause delle eccessive code al filtraggio dei tornelli che sono state all’origine degli evidenti disservizi per tutti i tifosi in possesso di regolare documentazione e costretti a ritardare il loro ingresso nell’impianto.

"Siamo fiduciosi di riuscire, con la soluzione ideata, a migliorare il procedimento di entrata dei tifosi in Curva Nord e confidiamo altresì nella massima collaborazione di ognuno al fine di garantire il diritto e la massima sicurezza di tutti - afferma la società di via Battisti - Invitiamo inoltre tutti gli abbonati a verificare che il titolo in loro possesso sia corretto e riporti lo stesso codice della tessera membership sottoscritta ad inizio anno; qualora così non fosse sarà necessario scaricare nuovamente il wallet o il pdf dell’abbonamento utilizzando il seguente link".