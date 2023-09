Pontedera, domani c'è l'esame Fermana per riconfermarsi

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pontedera

L'avversario di domani del Pontedera è la Fermana, i gialloblù arrivano al match in ritardo di preparazione e di costruzione della squadra a causa di problemi societari risolti soltanto pochi giorni fa (il consiglio d'ammnistrazione è stato ufficializzato soltanto l'altro giorno), il mercato è stato fatto molto in chiusura, l'allenatore e il ds dello scorso anno, Stefano Protti e Massimo Andreatini sono stati esonerati a fine luglio ed ora sulla panchina siede mister Andrea Bruniera mentre il direttore sportivo è diventato Andrea Galassi. Il modulo che schiererà però è ancora un'incognita a causa dei numerosi infortuni tra le fila dei padroni di casa, per di più la scorsa settimana l'esordio è andato male, infatti la Fermana ha perso 3 a 0 a Carrara mentre sono partiti bene i granata di mister Canzi che hanno battuto 2 a 0 il Sestri Levante, molto ben organizzata neopromossa ligure.