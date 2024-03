Dal 29 marzo al 1° aprile Pisa e zone limitrofe ospiteranno la 20° edizione del torneo di calcio giovanile 'Pisa World Cup'. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Gambacorti alla presenza di Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Maurizio Faraci e Luca Di Mauro, rispettivamente responsabile organizzativo e responsabile marketing della manifestazione, Alberto Bucci e Silvia Trigiani che venerdì 29 marzo presenteranno la cerimonia di inaugurazione dell’evento in Piazza dei Cavalieri.

La manifestazione, organizzata da Eventour con il patrocinio tra gli altri di Comune di Pisa e F.I.G.C., coinvolgerà circa 120 squadre provenienti da tutta Italia e da diversi paesi del mondo tra cui Svizzera, Francia e Germania, Albania, Romania, Inghilterra, e Turkmenistan.

Negli anni la competizione ha trovato una propria dimensione nel calendario nazionale diventando una delle più importanti manifestazioni giovanili di calcio. Il torneo vedrà come base il centro sportivo del Cus Pisa, con le partite che si disputeranno però anche negli impianti sportivi di Viareggio, Torre del Lago, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Camaiore e Seravezza. La manifestazione sarà inaugurata venerdì 29 marzo dalle 17 con una sfilata delle squadre partecipanti che da piazza dei Miracoli giungerà in piazza dei Cavalieri, dove saranno poi presentate alla città.

"Siamo molto orgogliosi - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa - di entrare in questo nuovo anno in stile pisano con un evento internazionale che coinvolgerà tantissimi atleti, circa 1700, ai quali si aggiungeranno staff tecnici ed accompagnatori per un totale di circa 2500 persone che per alcuni giorni vivranno la nostra città, generando quindi un indotto importante per le nostre attività economiche e commerciali. Un evento inclusivo che vede schierate moltissime squadre di calcio e che coinvolgerà anche bambini in tenerissima età, donne e squadre professionistiche. Invito tutta la cittadinanza venerdì 29 marzo per la cerimonia inaugurale in piazza dei Cavalieri".

Il programma

VENERDI’ 29 MARZO. Arrivo di tutte le delegazioni dalle 13 alle ore 16.30 presso il Meeting Point - Largo Cocco Griffi - per check in Torneo e consegna materiale illustrativo.

Ore 16.45 Ritrovo di tutte le Squadre in Largo Cocco Griffi a Pisa (Zona Duomo)

Ore 17 Sfilata di tutte le squadre partecipanti in Piazza dei Miracoli fino a raggiungere Piazza dei Cavalieri. Saluto delle Autorità, Presentazione delle Squadre, Spettacolo, Giuramento Atleta e Inni Nazionali. Cena in Hotel

SABATO 30 MARZO. Ore 9 Inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio

DOMENICA 31 MARZO. Ore 9 Continuazione gare di qualificazione

Pomeriggio Libero per escursioni facoltative in base al Calendario Gare

LUNEDI’ 1° APRILE. Ore 9 Inizio Finali per le Cat. Esordienti, Pulcini, Primi Calci e premiazioni al termine delle partite

Ore 15 Inizio Finali per tutte le altre categorie. Cerimonia di Premiazione al termine di ogni finale