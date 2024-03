Per il terzo anno consecutivo An Kei Karate Pisa è campione regionale

Il 3 marzo 2024 si è svolto a Barberino-Tavarnelle il Campionato Regionale Toscano FIK di Karate, la squadra pisana An Kei Karate ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il 1° posto nella specialità KATA oltre al 3° posto nella specialità Kumite. An Kei Karate, ottenendo il maggior numero di vittorie e medaglie in entrambe le specialità, è risultata la migliore squadra toscana nella classifica assoluta, grazie anche agli atleti che pur non andando a podio si sono classificati dal 4° al 8° posto.

L’associazione sportiva, presieduta dal Maestro Andrea Di Gesù, conferma la sua posizione di primo piano a livello regionale e nazionale, ottenendo numerose vittorie con atleti in gara in tutte le categorie, dai più piccoli di circa 6 anni di età fino ai veterani.

Hanno partecipato al campionato i seguenti atleti: M.Enis, H.David, A.Yahya, F.Maurizio, C.Chris, D.Hafsa, V.Giselle, C.Andrei, M.Lorenzo, E.Marwa, C.Gabriele, B.Sveva, C.Ascanio, C.Camilla, C.Lynette, P.Iacopo, D.Serena, S.Filippo, S.Martin, M.Ludovica, B.Michele, G.William Colin, N.Haitam, M.Emma, C.Riccardo, M.Ayush, P.Alessia, V.Valerio, F.Azzurra, C.Biagio, D.Mariagrazia, R.Francesco, C.Roberto e G.Cettina.

Quella del campionato regionale è una ulteriore testimonianza del grande lavoro svolto dalla società nelle sedi pisane della Palestra Mithos e dalla Palestra delle scuole Medie Fucini. La squadra allena amatori ed agonisti, che intraprendono la disciplina del karate a scopi di benessere fisico e psichico, per la difesa personale e per il raggiungimento di obiettivi personali ed agonistici di alto livello.

Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Italiano a Pescara, dove la bandiera pisana sarà retta da ben 3 atleti convocati per l’importante appuntamento.