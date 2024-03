'We mAde history': il Futsal Pontedera festeggia la promozione in A2

Dopo una cavalcata davvero fantastica, il Futsal Pontedera sabato 16 marzo ha vinto il campionato di Serie B girone C con due giornate di anticipo conquistando così una promozione a dir poco storica in Serie A2. A regalare questo riguardo che rimarrà scolpito negli annali della società è stata la decisiva vittoria per 3-2 sulla Vigor Fucecchio.

Con questi tre punti, infatti, i bianconeri sono volati a +10 sul Futsal Prato, fermato per 3-3 dalla Futsal Sangiovannese, coronando così un sogno che si è finalmente trasformato in realtà. Al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte, nelle fasi iniziali di gara tra Futsal Pontedera e Vigor Fucecchio l'importanza della posta in palio si è fatta sentire, soprattutto tra Cerri e compagni. Con il passare dei minuti, poi, gli uomini di mister Sardelli si sono sciolti, prendendo campo e imponendo il loro gioco.

A sbloccare il risultato ci ha pensato un gran tiro dalla distanza di Gningue che si è infilato alle spalle di Campinotti. Nella ripresa, poi, i pontederesi hanno allungato prima con Della Marca (gol numero 27 per lui in campionato) e poi ancora con Gningue, entrambi su assist di Maggini. Nel finale, con il salto in A2 già in ghiaccio dopo che da Prato era arrivata la notizia del pareggio dei lanieri con ancora quasi 7' da giocare, mister Sardelli ha dato spazio a tutti i suoi convocati, per permettere alla squadra nella sua interezza di essere protagonista in una partita che resterà a lungo nel cuore e nella mente dei tifosi e dei giocatori del Futsal Pontedera.

La Vigor Fucecchio ha accorciato le distanze, ma non è bastato per impedire ai bianconeri di festeggiare l'ennesima vittoria di quest'anno quando è arrivato il suono della sirena finale che ha fatto scattare i festeggiamenti tra i pontederesi.