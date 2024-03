Sono state le acque placide del lago di Piediluco a far accendere i riflettori sulla stagione remiera italiana 2024, dove sabato 16 e domenica 17 marzo si è tenuto il Meeting Nazionale che ha visto protagonisti alcuni atleti del gruppo sportivo VV.F. ‘Billi.Masi’.

Dopo il pass ottenuto con le qualificazioni della gara regionale selettiva di San Miniato nel fine settimana precedente, la spedizione billina che ha gareggiato nelle acque umbre sotto la guida di Alessandro Simoncini è stata composta da Maria Chiara Bellani, Azzurra Martirani, Eva Gagetti, Alessia Ragoni, Leonardo Pioli e la senior Paola Piazzolla.

Torna medagliato Pioli con un terzo posto nel 4 Senza Under 23, in equipaggio misto con Francesco Garruccio e Nicola Mancini (SC Pontedera) e Victor Kushnir (CUS Ferrara); quinta in Finale A Paola Piazzolla nel Doppio Senior A misto con Vittoria Gallucci (SC Pontedera); quinto anche il Due Senza Ragazze in Finale A, con il solido duo billino Bellani-Martirani. Prima posizione, ma in Finale B, per Gagetti e Ragoni, che hanno gareggiato nel 4 di coppia Ragazze misto con le pontederesi Giulia Bonelli e Anna Ricci.

"Risultati soddisfacenti non solo per il podio di Leonardo, ma anche per i piazzamenti delle barche della categoria Ragazze: si è trattato della loro prima competizione di caratura nazionale e aver raggiunto la Finale A per Maria Chiara e Azzurra è un ottimo segnale del loro andamento e un obiettivo da considerare centrato", è il commento del tecnico Alessandro Simoncini al ritorno dalla trasferta.