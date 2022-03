La carica dell'Arena Garibaldi al 100%: via alla prevendita per Pisa-Brescia

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: l'Arena Garibaldi prepara il suo vestito migliore per celebrare al meglio il ritorno al 100% della capienza, dopo oltre due anni dall'inizio della pandemia e a pochi giorni dalla fine ufficiale dello stato d'emergenza nel nostro paese. Mercoledì 6 aprile nell'impianto di Porta a Lucca i nerazzurri, nel 33° turno del campionato di Serie B, ospiteranno il Brescia: un big match che potrà dire molto della corsa dei nerazzurri al sogno della Serie A. Un sogno che da quella gara in poi potrà essere vissuto al massimo della passione anche dal pubblico. In Curva Nord torneranno anche i due gruppi che per scelta da dicembre erano rimasti fuori: Sconvolts e Wanderers. E soprattutto faranno il loro ritorno sugli spalti numerosi supporters colpiti dal Daspo dopo gli scontri avvenuti a Empoli, nel settembre del 2016, proprio in occasione della sfida tra lo Sporting Club e il Brescia. Si chiude così, per molti ma non per tutti, il cerchio aperto da un vero e proprio bug organizzativo della Questura di Firenze, che portò a favorire il contatto tra le opposte tifoserie.

Cambiano anche in parte le regole per accedere allo stadio: la mascherina Ffp2 resta obbligatoria, mentre sarà sufficiente il Green pass base e non più quello rafforzato. Perciò oltre alla guarigione o al completamento del ciclo vaccinale, sarà ammesso anche l'esito negativo di un tampone molecolare o rapido.

Prelazione dalle ore 17 di giovedì 31 marzo

La prevendita è attiva come di consueto sia sul sito Ticketone che nei punti vendita ufficiali:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Acquistando il biglietto direttamente online non sarà possibile scegliere l'opzione 'ridotto' (qualsiasi settore). Inoltre i residenti nella regione Lombardia potranno acquistare biglietti soltanto relativi al settore ospiti (Curva Sud). Fino a sabato 2 aprile (ore 13) potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini inserendo i dati richiesti dal sistema (ad esempio, sigillo fiscale o numero tessera tifoso).

I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà sabato 2 aprile (ore 15) salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.