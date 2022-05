E' già febbre playoff: via alla prevendita dei biglietti (ma non online)

E' ufficialmente iniziata la febbre da playoff. Quel periodo di allucinazione sportiva collettiva che all'ombra della Torre è capace di riunire dietro ad un unico sogno tutta la città e la sua provincia, colorate di colori: il nero e l'azzurro. Dalla mattinata di giovedì 12 maggio ha preso il via la prevendita dei tagliandi per la semifinale di ritorno degli spareggi promozione, che si giocherà sabato 21 maggio (ore 18) all'Arena Garibaldi. L'avversario non è ancora conosciuto: uscirà dalla gara secca che si giocherà domani sera tra Ascoli e Benevento. Martedì 17 maggio (ore 20.30) gli uomini di D'Angelo giocheranno in casa della vincente di questa sfida, e poi torneranno a Pisa per il ritorno.

Le modalità di acquisto dei biglietti

I precedenti parecchio tesi con la tifoseria ascolana hanno fatto propendere il Gos per una decisione che sicuramente desterà il malcontento dei supporters pisani: il 'rischio' che la semifinale venga giocata contro la formazione marchigiana ha spinto le autorità a vietare la vendita online dei tagliandi. Anche sulla sponda nerazzurra, quindi, gli oltre 9mila biglietti a disposizione tra Curva Nord, gradinata e tribuna potranno essere acquistati esclusivamente nei punti vendita Ticketone.

Prelazione riservata ai possessori del biglietto Pisa-Cosenza. A partire dalle ore 11.30 di giovedì 12 maggio e fino a sabato 14 maggio (compreso) la prevendita sarà riservata solo ed esclusivamente ai titolari di un valido titolo di ingresso relativo alla gara Pisa-Cosenza del 30 aprile scorso. Tale prelazione, valida solo per il settore di riferimento del biglietto Pisa-Cosenza di cui si è titolari, potrà essere esercitata previa presentazione del titolo di accesso in oggetto soltanto nei consueti punti vendita (on line non attivo).

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Prelazione riservata agli abbonati. A partire dalle ore 10 di domenica 15 maggio e fino a mercoledì 18 maggio (ore 12) la prevendita sarà riservata solo ed esclusivamente ai titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020. Tale prelazione, valida solo per il settore di riferimento dell’abbonamento di cui si è titolari, potrà essere esercitata previa presentazione del titolo di accesso in oggetto soltanto nei consueti punti vendita (on line non attivo).

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Prevendita libera. Inizierà mercoledì 18 maggio (ore 15), salvo esaurimento dei tagliandi disponibili, e sarà attiva soltanto nei consueti punti vendita (on line non attivo):

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Inizierà lunedì 16 maggio sulla base delle indicazioni e delle eventuali restrizioni previste dalla riunione del Gos al termine della quale saranno comunicate le relative modalità