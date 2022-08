Coppa Italia Promozione, il programma delle pisane

Dopo aver ufficializzato i gironi del prossimo campionato di Promozione, il Comitato Regionale Toscana ha reso noto anche il programma della Coppa Italia di categoria. Ai nastri di partenza 54 squadre divise in accoppiamenti e triangolari nel primo turno, che si giocherà il 4, l'11 e il 18 settembre. Per quanto riguarda le squadre pisane, Urbino Taccola e Colli Marittimi saranno di scena rispettivamente sui campi delle neopromosse San Miniato e Geotermica, ma il big match non può che essere quello tra Atletico Etruria (finalista playoff nella passata stagione) e Ponsacco (retrocesso dall'Eccellenza). Comincerà con un turno di riposo il cammino del Saline, inserito in un triangolare con Castiglioncello e Sporting Cecina.

Le altre date: 26 ottobre secondo turno in gara secca, 16 novembre, 7 dicembre e 21 dicembre triangolari terzo turno, 1 marzo semifinali secche. Cambia il regolamento dei turni secchi: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si proseguirà con supplementari e, nel caso, calci di rigore. Abolito, dunque, il passaggio del turno per la squadra in trasferta.