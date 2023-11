Promozione, pari del San Miniato Basso nel primo match del triangolare di Coppa

La prima partita del triangolare valido per il secondo turno della Coppa di Promozione vede un pari a reti bianche tra San Miniato Basso e Armando Picchi. Entrambe le squadre hanno dato spazio alle seconde linee, in particolare il San Miniato Basso che domenica affronterà il Belvedere che ha battuto nettamente il Saline 4 a 0. Tornando al match dei giallorossi, Faraoni sfiora il vantaggio in due occasioni, la prima colpendo il palo e la seconda segnando di testa ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poi nella ripresa è Alessandro Remedi ad impensierire Graziosi ma il match non si sblocca anche se nel finale sono i labronici ad andare clamorosamente vicini alla vittoria impegnando Micheli ad una grande intervento per evitare di perdere questo punto. Il prossimo match vedrà impegnati i ragazzi di mister Ticciati contro il C.S. Lebowski mentre gli amaranto riposeranno per poi affrontare i fiorentini nel turno successivo.

Il Saline invece perde nettamente contro il Belvedere, i grossetani non fanno sconti e dimostrano di essere una delle squadre più in forma di tutto il campionato chiudendo di fatto la pratica nel primo tempo come le reti di Ciolli, Tantone e Folegnani che poi mette il sigillo finale sul match al 90’. Il triangolare si complica molto per il Saline ma non è ancora tutto perduto, nel prossimo match l’avversario sarà l’Invictasauro e in caso di vittoria sui grossetani e nel match successivo una loro vittoria sul Belvedere, la differenza reti deciderà il passaggio del turno.

San Miniato Basso – Armando Picchi 0 a 0

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Fabbrini, Bucalossi, Marinari, Mori, Niccolai, Langella, Faraoni, Demi, Vanni. A disp.: Fattori, Colibazzi, Gamba, Remedi A., Desii, Leone, Rricku, Remedi, Bettarini. All.: Ticciati.

Armando Picchi: Graziosi, Carnieri, Politano, Arapi, Prete, Milianti, Barnini, Giusti, Matteoli, Bonsignori, Vanni. A disp.: Di Tizio, Gattai, Tarloni, Pinna, Meta. All.: Brilli.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Riposa il C.S. Lebowski

Belvedere – Saline 4 a 0 (3 a 0)

Belvedere: Pini, Ferri, Del Conte, Fregoli, Ciolli, Marretti, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disp.: Benocci, Pecciarini, Zaccariello, Harea, Columbu, Blanchard, Lorenzini, Di Dato, Veronesi. All.: Giallini.

Saline: Ioele, Piu, Borri, Dell Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Gazzarri, Burchianti G., Pappalardo, Zaccheo, Martinez De Jesus, Fabbri, Guerrieri, Braccini. All.: Ciricosta.

Arbitro: Solito di Piombino.

Reti: 10′pt Ciolli, 14′pt Tantone, 45′pt e 44’st Folegnani.

Riposa l'Invictasauro