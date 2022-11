Ponsacco, oggetti e petardi in campo: partita sospesa

Attimi di tensione domenica scorsa allo Stadio Comunale di Ponsacco durante il match tra i rossoblù di casa e l'Invictasauro, valevole per la nona giornata del campionato di Promozione girone C. A seguito di una forte contestazione da parte dei tifosi locali nei confronti di società e terna arbitrale, culminata, come riporta La Nazione, con un'impressionante deflagrazione di un petardo ai margini del campo, la partita è stata sospesa dal direttore di gara intorno alla metà del secondo tempo e non è più ripresa. La Nazione, inoltre, riferisce del lancio di un fumogeno e di diverse bottigliette che hanno oltrepassato la recinzione del terreno di gioco e avrebbero colpito su di un fianco il guardalinee. Al momento dello stop, il punteggio vedeva la formazione grossetana in vantaggio per 2-0: da capire, adesso, se verrà omologato il risultato o se il giudice sportivo deciderà per uno 0-3 a tavolino che determinerebbe sanzioni ancor più rilevanti per la società ponsacchina.