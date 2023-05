Promozione, sarà Ciricosta il prossimo allenatore del Saline

È cominciata la programmazione della stagione 2023/24 in casa del Saline. Dopo le conferme del ds Giacomo Zanobini e di capitan Vincenzo Passalacqua, il club blucerchiato ha comunicato nella giornata di oggi, lunedì 8 maggio, di aver affidato la panchina della Prima squadra all'ex Pro Livorno Sorgenti Franco Ciricosta. Il nuovo tecnico è reduce da una buona stagione in Eccellenza girone A, culminata con il raggiungimento della salvezza diretta dei livornesi, e prende il posto di Luca Rubino, il quale ha condotto il Saline al sesto posto in classifica nel campionato di Promozione girone C appena concluso.