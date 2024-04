Promozione, vince il San Miniato Basso e riaggancia la Sestese in testa alla classifica

Una vittoria all'ultimo minuto per 2 a 1 firmata da Remedi che vale l'aggancio alla Sestese, questa la domenica del San Miniato Basso a Castiglioncello che all'ultimo respiro si regala una volata finale da rimanere senza fiato e che vale l'accesso diretto in Eccellenza. L'unica altra squadra della provincia pisana a fare punti in questa giornata è il San Miniato che pareggia all'ultimo contro l'Armando Picchi e mantiene a distanza proprio i labronici in chiave playout e resta nel gruppetto con Castiglioncello e Atletico Piombino.

Il Saline invece perde 3 a 1 contro il più forte Belvedere, una vittoria importante di un match controllato in lungo e in largo dai grossetani, la rete dei pisani arriva solo al 90' e porta la firma di Doda, sconfitto anche l'Urbino Taccola per 0 a 2 dal C.S. Lebowski che si rifà dopo la sconfitta in finale di Coppa contro l'Antella. Zero punti portati a casa anche dal Colli Marittimi che perde 1 a 0 in casa contro l'Invictasauro e rimane pericolosamente vicino al gruppetto del San Miniato.

Castiglioncello – San Miniato Basso 1 a 2 (0 a 1)

Castiglioncello: Barbetta, Landi, Pagliai, Gigoni, Nencini, Marzini, Bernini, Lami, Moscati, Lo Vecchio, Figoli. A disp.: Filucchi, Nucci, Andrisani, Leoncini, Molinario, Rossi G., Dell Agnello, Balducci, Fofana. All.: Citi.

San Miniato Basso: Micheli, Fabbrini, Langella, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Marinari, Desii, Bucalossi, Vanni, Remedi, Bettarini, Mori, Mancini. All.: Ticciati.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 23’pt e 44’st Remedi A. (SMB), 37’st Fofana (C).

San Miniato – Armando Picchi 2 a 2

San Miniato: Morelli, Zingarello, Gallina, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Zini. A disp.: Bellomo, Dainelli, Bruschi, Campani, Faraoni, Grippo, Salliu, Scali. All.: Capitani.

Armando Picchi: Grassia, Pulina, Carnieri, Arapi, Prete, Milianti, Danieli, Giusti, Durante, Barnini, Lusito. A disp.: Perullo, Politano, Bonsignori, Durante, Falca, Meta, Vanni, Semboloni, Baldi. All.: Traversa.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Reti: D’Apice (AP), 7'pt Durante (AP), 36'st Marconcini (SM), 45'st Scali (SM).

Belvedere – Saline 3 a 1 (2 a 0)

Belvedere: Selmi, Pecciarini, Fregoli, Consonni, Ciolli, Blanchard, Columbu, Zaccariello, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disp.: Pini, Del Conte, Harea, Barontini, Ferri, D’Angelo, Bandini, Faenzi, Marretti. All.: Giallini.

Saline: Ioele, Ciurli, Burchianti, Fabbri, Piu, Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Braccini, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Frongillo, Borri, Cosimi, Dell’Aversana, Pappalardo, De Jesus, Doda, Bernardoni. All.: Ciricosta.

Arbitro: Grigoriadis di Siena.

Reti: 22’pt Tantone (B), 32’pt Folegnani (B), 37’st Bandini (B), 45’st Doda (S).

Colli Marittimi – Invictasauro 0 a 1 (0 a 1)

Colli Marittimi: Berrugi, D’Onghia, Pedrali, Bartorelli M., Buselli, Camerini, Campisi, Zoppi, Remelli, Pellegrini, Mecherini. A disp.: Sabatini, Ciampi, Bartorelli A., Andreucci, Giacomelli, Coluccia, Manno, Milano. All.: Verdiani.

Invictasauro: Nunziatini, Tavarnesi, Sabbatini, Raito, Affabile, Agnelli, Scalabrelli, Brogelli, Villani, Angelini, Greco. A disp.: Speroni, Savini, Bianchi, Rossetti, Tosoni, Marruccia, Paccagnini, Berti, Conti. All.: De Masi.

Arbitro: Calvani di Prato.

Reti: 15’pt Brogelli.

Urbino Taccola – C.S. Lebowski 0 a 2 (0 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Desideri, Ferrera, Taglioli Lo., Rocchi, Castellacci, Bertolini, Baldini, Benvenuti. A disp.: Mani, Pacciani, Antoni, Oshadogan, Salvadori, Taglioli Le., Fabbrini, Ulivi, Cavallini. All.: Taccola.

C.S. Lebowski: Galluzzo, Burchielli, Magnelli, Quadri, Rosi, Giuntoli, Conversano, Fornai, Mazzoni, Ciancaleoni, Pagni. A disp.: Targioni, Gualandi, Seroni, Pancani, Frutti, Ciabatti, Urbinati, Calbi, Corsini. All.: Miliani.

Arbitro: Angeli di Carrara.

Reti: 1’st Quadri, 41’st Ciabatti.