Domani ultima di campionato in Promozione. Il Forcoli si gioca la permanenza

Tutto pronto per gli ultimi 90' della regular season di Promozione girone C. Occhi puntati sul "Brunner" di Forcoli, dove gli amaranto di casa cercheranno di battere l'Atletico Etruria (già certo del piazzamento playoff) per scongiurare il rischio di una retrocessione diretta e giocarsi la salvezza ai playout. Il Saline fa visita al Venturina in uno scontro diretto che, in caso di risultato di parità, permetterebbe ai blucerchiati di assicurarsi la quintultima posizione. Nei piani alti della classifica sfida tra Colli Marittimi e Urbino Taccola: i biancoblù sono già tagliati fuori dalla corsa ai playoff, mentre agli ulivetesi basterebbe un punto per aggiudicarsi il terzo posto.

PROMOZIONE GIRONE C - 26ª giornata (ore 16)

Atletico Maremma - Mazzola Valdarbia

Castiglioncello - Gambassi

Colli Marittimi - Urbino Taccola

Forcoli Valdera - Atletico Etruria

Monterotondo - Sant'Andrea

Venturina - Saline

Riposa: Sporting Cecina

Classifica: Mazzola Valdarbia 46, Sporting Cecina 45, Urbino Taccola 39, Atletico Etruria 36, Colli Marittimi 33, Atletico Maremma 33, Sant'Andrea 32, Castiglioncello 30, Saline 26, Venturina 24, Forcoli Valdera 22, Gambassi 22, Monterotondo 21.