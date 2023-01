Laniyonu, capitano Urbino Taccola: "Abbiamo ripreso la strada giusta. Spero di rigiocare i playoff"

Una vittoria fondamentale, utile per ritrovare il sorriso dopo un periodo caratterizzato da quattro sconfitte in sei gare. Con il successo per 1-0 nell'ultimo turno di Promozione girone C contro il San Miniato, l'Urbino Taccola ha ripreso a correre, difendendo il quarto posto in classifica ed accorciando a tre punti il divario dalla seconda posizione.

"Il bilancio finora è positivo - afferma il difensore e capitano Filippo Laniyonu a PisaToday - sin dall'inizio siamo stati tra le prime quattro classificate. Siamo partiti forte, poi abbiamo avuto un calo a ridosso della pausa con qualche infortunio e defezione, ma domenica mi sembra che si sia ripresa la strada giusta. Siamo una squadra molto giovane, composta da ragazzi anche con poche partite all'attivo e può non essere facile mantenere la stessa concentrazione anche dopo le prime gare molto positive. Qualcuno si era un po' rilassato. Con il San Miniato non era semplice: è una squadra con un'ottima idea di gioco, un gruppo unito ed alcune individualità che risaltano. Siamo stati bravi a tenere duro nel primo tempo e poi a colpire in una delle occasioni create".

La compagine ulivetese, dopo il traguardo della semifinale playoff raggiunto nella scorsa stagione, si sta dunque rivelando tra le protagoniste anche in quella in corso. Una conferma non scontata considerando i cambiamenti a cui è andato in contro il gruppo squadra, dall'avvento di mister Roberto Taccola alle diverse operazioni in entrata ed in uscita per quanto riguarda la rosa. "L'anno scorso - spiega Laniyonu - eravamo una squadra più incentrata sulle individualità: avevamo giocatori come i vari Citti, Nardi e puntavamo tanto sui colpi di ragazzi con maggior esperienza. Quest'anno siamo molto più legati al gruppo, al gioco di squadra e all'intesa tra i reparti. Cerchiamo di costruire l'azione coinvolgendo più giocatori possibili. Ci manca un pochino più di malizia, il sapersi calare nelle diverse situazioni della partita e nelle diverse partite. Quest'anno, Cecina a parte, è un campionato molto equilibrato e tutte le partite possono dare risultati inaspettati. Non ci sono squadre materasso".

Domenica prossima l'Urbino Taccola sarà di scena al Florentia di Larderello per lo scontro diretto contro la Geotermica, terza forza del torneo. I giallorossoblù allenati da Claudio Ballerini sono reduci da una sconfitta interna (0-2) contro il Castiglioncello. "Loro saranno favoriti per il fattore campo - sostiene il capitano biancorosso - noi in casa abbiamo vinto quasi tutte le partite, mentre in trasferta abbiamo fatto fatica. Sono una delle compagini più attrezzate. Credo che sarà una partita fisica e tirata, senza risultati clamorosi e decisa da chi avrà più voglia di vincere. Purtroppo nel corso dell'ultima partita ho rimediato una lussazione alla spalla: mi dispiacerà non poter dare il mio contributo alla squadra".

Laniyonu, 28 anni, conclude soffermandosi sugli obiettivi stagionali della squadra: "Dare il massimo e giocarsi tutte le partite come una finale: questo spero che ci porti a rimanere in zona playoff e magari andarceli a giocare con esito diverso rispetto all'anno scorso".