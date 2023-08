L'ansia è quella della notte prima degli esami: per l'allenatore e diversi interpreti in campo il 25 agosto rappresenta una data molto importante. Domani Alberto Aquilani, insieme ad Alessandro Arena (tanto per fare un nome), vivrà l'esordio nel calcio 'vero' dopo aver convinto tutti gli addetti ai lavori nel settore giovanile. Il Pisa inizia la sua avventura nel campionato di Serie B dalla seconda giornata (visti gli arcinoti guai giudiziari che hanno impedito al Lecco di scendere all'Arena Garibaldi la scorsa settimana, come previsto dal calendario): alle 20.30 a Marassi i nerazzurri incrociano gli scarpini con la Sampdoria.

"Siamo smaniosi di iniziare"

Ansia, ma molta più attesa per mettere alla prova il tanto lavoro svolto da metà luglio in poi. E' questa la sensazione che accomuna il tecnico e la squadra alla vigilia dell'esordio in casa della corazzata blucerchiata. "Ad un certo punto sembrava non arrivare mai questo momento - spiega con un bel sorriso Aquilani - ai ragazzi ho detto che siamo prossimi alla partenza di una maratona. Passo dopo passo, partita dopo partita, costruiremo il nostro percorso. Il primo step coincide con un avversario forte, in uno stadio di grande blasone. Ma sono fattori che non ci spaventano: noi dobbiamo restare concentrati sul nostro gioco".

L'unica nota dolente della gara di domani sera è la mancanza del pubblico pisano: "Siamo molto dispiaciuti perché il tifo nerazzurro è realmente qualcosa di unico. Lo abbiamo apprezzato durante la presentazione e non vediamo l'ora di viverlo, ancora più amplificato, in occasione delle partite di campionato. Però comprendo le motivazioni alla base della scelta della maggior parte della tifoseria di non salire a Genova: significa che li aspetteremo in massa per la partita con il Parma".

Poi il tecnico nerazzurro passa ad analizzare la situazione complessiva della rosa: "I ragazzi stanno bene, li ho visti motivati. Mancheranno Caracciolo e Gliozzi, infortunati, e i ragazzi nella lista di partenza come Mastinu, Dubickas e Ionita. Con tutta probabilità non salirà a Marassi neppure Andrea Barberis: siamo felicissimi di averlo con noi, però dobbiamo avere ancora un pizzico di pazienza poiché deve recuperare il tempo perso durante la preparazione. Sarà tra i convocati invece Mattia Valoti: è arrivato soltanto ieri, ma si è allenato bene col Monza e gli mancano soltanto il ritmo partita. Però questo è un dettaglio più o meno comune a tutti i calciatori in questo periodo dell'annata. Nessuno ha i novanta minuti nelle gambe".

Dall'altra parte della barricata c'è un allenatore giovane, che condivide con Aquilani un percorso di eccellenza da calciatore e idee innovative in panchina: "Conosco molto bene Andrea (Pirlo, ndr) e lo stimo. La Sampdoria per molti aspetti attua una filosofia di gioco simile alla nostra. Sarà una grande partita, un bel braccio di ferro. Da parte dei miei giocatori mi aspetto di vedere una prestazione coraggiosa, con la determinazione di imporre la manovra e le nostre idee". Sul piano dell'apprendimento delle nuove richieste tattiche "la strada è ancora lunga - precisa Aquilani - ma i meccanismi si possono perfezionare soltanto giocando. Quindi ben venga questa partita con la Sampdoria e più in generale il campionato: vogliamo misurarci con gli avversari e capire a che punto della maturazione siamo arrivati".

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida è diretta da Giacomo Camplone: il Pisa ha una buona striscia di risultati con il fischietto pescarese, composta da 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Curiosamente l'arbitro pescarese ha diretto l'ultima gara dello scorso campionato, quando la Spal passeggiò sulle maceria di una formazione con i remi in barca da diverse settimane.

Il Pisa gioca per la diciassettesima volta nella sua storia in casa della Sampdoria. Il bilancio è decisamente negativo: 1 vittoria, 9 sconfitte e 6 pareggi. L'unico successo conquistato a Marassi, sponda blucerchiata, risale al 6 aprile 1969: in Serie A lo Sporting Club si impose 2-1. L'ultimo incrocio è datato invece 6 ottobre 1993 e venne disputato per la Coppa Italia: 0-0 il punteggio finale. Le due formazioni non si affrontano in Serie B dal 25 aprile 1982: in quell'occasione la gara terminò 2-2 e al termine del campionato entrambe le compagini festeggiarono la promozione in A.

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ferrari, Stojanovic; Verre, Yepes, Benedetti; Depaoli, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Marin; Tramoni M., Valoti, D'Alessandro; Moreo. All. Aquilani