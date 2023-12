Serie C, Pontedera - Ancona LIVE, Nicastro porta avanti i granata, 45' 0 a 1

Entrambe le formazioni arrivano al match dopo un turno di frenata, i marchigiani dopo aver pareggiato contro la SPAL e i pisani dopo la sconfitta casalinga contro l'Entella, poi "vendicata" con la vittoria sempre sui liguri in Coppa. In porta nei granata ritorna Lewis per un infortunio al ginocchio di Stancampiano.

Dopo pochi secondi primo squillo per i padroni di casa che mettono un rasoterra pericoloso che attraversa l'area senza trovare deviazioni. Al 10' di testa Martinelli gira verso la porta marchigiana senza però trovare lo specchio. Al 13' punizione dal limite per l'Ancona, Cioffi la manda a lato sopra la barriera. Fase del match equilibrata con le squadre che si alternano il possesso del pallone. il Pontedera prova a sfondare con il possesso e alzando i ritmi mentre i padroni di casa tentano di rendersi pericolosi sfruttando i calci piazzati. Al 40' i granata riescono ad andare al tiro ma viene murato, la palla vagante la trova per primo Nicastro che con un sinistro a giro che passa tra le gambe dei difensori biancorossi batte Perucchini. Due minuti più tardi ancora Nicastro che riesce a girare al volo verso la porta un pallone su calcio d'angolo, compie una gran parata in due tempi l'estremo difensore dei marchigiani ma si fa male anche se poi si rialza dolorante.

Ancona - Pontedera 0 a 1

Ancona (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Spagnoli, Cioffi. A disp.: Vitali, Testagrossa, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso. All.: Colavitto.

Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro. A disp.: Vivoli, Busi, Pretato, Ambrosini, Fossati, Paudice, Guidi, Delpupo, Selleri. All.: Canzi.

Arbitro: Peletti di Crema. Assistenti Russo e Cavalli. 4° ufficiale: Dini di Città di Castello.

Reti: 39'st Nicastro.