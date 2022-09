Pontedera, rimonta di carattere: 2-2 con l'Ancona

Pontedera dai due volti nella seconda gara di campionato, la prima al "Mannucci, contro l'Ancona. Il primo tempo, per i granata, è semplicemente da dimenticare: già al 3' Spagnoli porta in vantaggio i marchigiani infilando all'angolino, poi la formazione di Catalano continua a subire e al 41' incassa il secondo colpo ancora da Spagnoli, stavolta su rigore. Copione stravolto nella ripresa, quando il Pontedera scende in campo con tutt'altro spirito e prima Cioffi accorcia le distanze al 51', poi Fantacci raggiunge il 2-2 allo scoccare dell'ora di gioco. C'è tempo addirittura per vincerla ed il Pontedera ci prova in almeno due buone occasioni, mentre dalla parte opposta il tiro del neoentrato Moretti impatta con la traversa. Dopo l'immeritato ko di Olbia, arriva il primo punto per i granata nella nuova stagione e la sensazione di una squadra in crescendo, in attesa del bel banco di prova rappresentato dal derby di mercoledì prossimo a Lucca.

Pontedera - Ancona 2-2, il tabellino della partita

PONTEDERA (4-3-1-2): Siano; Perretta (71' Espeche), Shiba, Martinelli, Aurelio; Izzillo (84' Benedetti), Ladinetti, Catanese; Fantacci (74' Mutton), Cioffi (71' Somma); Petrovic (74' Nicastro). A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Di Bella, Bonfanti, Casadidio, Guidi, Tripoli, Marcandalli. All.: Catalano

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (90' Bianconi), Paolucci (63' Prezioso); D’Eramo (63' Lombardi), Spagnoli, Di Massimo (78' Moretti). A disp: Piergiacomi, Vitali, Pecci, Brogni, Barnabà, Mattioli, Fantoni. All. Colavitto

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Reti: 3’, 41' rig. Spagnoli (A), 51' Cioffi (P), 60' Fantacci (P)

NOTE: espulso Somma al 93'