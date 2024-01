Serie C, un grande Pontedera vince 4 a 0 contro la Fermana, dopo un'ora di equilibrio i granata dilagano

Ieri in una conferenza stampa il Presidente Millozzi ha annunciato il rinnovo del contratto biennale del mister Max Canzi e del direttore sportivo Moreno Zocchi e ha allontanato le critiche legate ad un ipotetico "smantellamento" della rosa in seguito agli addii di Paudice, Angori, Nicastro e Catanese, quest'ultimo annunciato soltanto nel primo pomeriggio di oggi. I granata rispondono alle critiche anche sul campo vincendo nettamente contro la Fermana: dopo un primo tempo equilibrato chiuso in vantaggio e un inizio di ripresa dominato dagli ospiti con i granata tenuti a galla da Ciocci, nell'ultima mezz'ora il Pontedera sale in cattedra e la chiude.

Muove il primo pallone la Fermana, da segnalare la titolarità di Ciocci tra i pali della formazione di casa arrivato pochi giorni fa mentre Benedetti non ce la fa e non è inserito in lista. Primo squillo al 5' di Ianesi chiuso in angolo dalla difesa ospite, dal corner un'incornata termina sul fondo. Al 10' si fanno ancora vedere i ragazzi di Canzi con un colpo di testa da una punizione da posizione defilata, Furlanetto blocca in due tempi. Brivido al 16' per il Pontedera, su un cross da calcio di punizione ospite a Ciocci sfugge il pallone ma l'arbitro fischia la carica sul portiere, i granata si riportano subito avanti con la sfera e Provenzano da fuori impegna Furlanetto. Clamorosa occasione per gli ospiti al 19', Tilli si trova in seguito ad un uno due davanti a Ciocci, il portiere rallenta la sfera che viene scalciata via sulla linea e un altro granata impedisce il tap-in calciando in angolo. Al 28' Semprini con una finta manda fuorigiri Espeche che fa fallo e viene ammonito, la conseguente punizione dal lato corto dell'area viene respinta dalla difesa con il Pontedera che parte in contropiede e guadagna una rimessa laterale in attacco. Al 33' Ignacchiti ha sui piedi un rigore in movimento ma non riesce a colpire bene e para l'estremo difensore dei marchigiani, subito dopo Eleuteri riesce ad andare in contropiede ma spreca spara alto anziché crossare. Semprini subito dopo manda ancora alto su un errore in fase di impostazione di Espeche. Al 36' la sblocca Ianesi con un gran gol: rientra sul destro dalla fascia sinistra e lascia partire un gran tiro a giro sul secondo palo, un colpo di altissima qualità che vale il vantaggio. Ancora Pontedera con Ambrosini che scende sulla fascia ma il suo tiro viene deviato in angolo. Alle soglie del 45' su un corner la difesa ospite salva sulla linea ma era tutto fermo per fuorigioco. A metà dell'unico minuto di recupero sbaglia ancora in fase di possesso il capitano dei granata con Pinzi che intercetta e riesce ad andare al tiro ma Ciocci blocca a terra ed il primo tempo finisce senza ulteriori emozioni.

Al rientro in campo Fossati rileva Selleri, già ammonito, e andrà alla ricerca del suo primo gol in campionato dopo le due reti in Coppa, inoltre suo padre Fabio è appena stato scelto come allenatore del Livorno per riportare gli amaranto tra i professionisti. Primo squillo della ripresa al 52' con Ambrosini che conclude dalla lunga distanza sfiorando tanti giocatori e sfiorando il palo con Furlanetto impossibilitato ad intervenire. Pericoloso Semprini al 56' murato da Ciocci in angolo all'ultimo in uscita che salva il risultato. Due minuti più tardi ancora pericolosa la Fermana con Misuraca che lascia partire un cross insidioso ma Ciocci manda sulla traversa. Sugli sviluppi del corner salva ancora l'estremo difensore su un tiro da fuori dei canarini. Adesso il Pontedera deve riprendere in mano la partita dopo questi dieci minuti di fuoco della Fermana. Arrivati al 20' i granata sembrano aver preso le misure e ricominciano a farsi vedere nella trequarti ospite e il mister decide anche di inserire Guidi al posto di Perretta. Tre minuti dopo il suo ingresso in campo raddoppia Guidi per il Pontedera: Perretta serve un gran pallone per Ianesi che entra ancora una volta nel tabellino servendo Guidi che con un rasoterra batte Furlanetto segnando il suo primo gol stagionale. Al 72' arriva un capolavoro per il tris granata: Ianesi esegue una serie di finte prima di crossare, la mette morbida in mezzo e trova la rovesciata di Ignacchiti che mette al sicuro il risultato, grandissimo gol che vede entrare il numero 11 per la terza volta nel tabellino dell'incontro. La Fermana non si dà ancora per sconfitta, Semprini riceve palla e si gira trovando la respinta in corner di Ciocci, poi Spedalieri di testa dal calcio d'angolo si vede negare ancora il gol da Ciocci, man of the match finora a pari merito con Ianesi. Ancora il numero 11 va in gol al 35' ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Risultato pesante che non rispecchia quanto di buono fatto vedere dai marchigiani ma rende giustizia alla qualità offensiva e al cinismo messi in campo oggi dal Pontedera. Al 87' Furlanetto para la conclusione a tu per tu di Fossati impedendo ai granata di arrotondare il risultato mandando in corner. Al 90' arriva il meritato 4 a 0 firmato da Alessandro Provenzano che con un tap-in finalizza una grandissima azione personale di Ambrosini che si invola in dribbling sulla fascia ed entra in area per poi passarla al compagno che segna il gol.

Pontedera - Fermana 4 a 0 (1 a 0)

Pontedera (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Espeche (36'st Gagliardi), Martinelli (30'st Pretato); Ambrosini, Provenzano, Ignacchiti (36'st Marrone), Perretta; Ianesi, Delpupo (21'st Guidi); Selleri (1'st Fossati). A disp.: Lewis, Vivoli, Cerretti, Salvadori. All.: Canzi.

Fermana (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Gianelli (36'st Grassi), Fontana, Misuraca (31'st Vessella); Pinzi; Semprini, Tilli (21'st Marcandella). A disp. Borghetto, Mancini, Curatolo, Bonfigli, Locanto, Bonfigli. All.: Protti.

Arbitro: Ceriello di Chiari, assistenti Romaniello e Celestino. 4° ufficiale Mirri di Savona.

Reti: 36'pt Ianesi, 24'st Guidi, 28'st Ignacchiti, 45'st Provenzano.

Note: 1' e 3' di recupero. Ammoniti Espeche e Selleri nel Pontedera e Spedalieri nella Fermana