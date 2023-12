Serie C, in vantaggio il Pontedera ad Olbia, clamoroso autogol dei sardi, LIVE 36' 0 a 1

Il Pontedera dopo la sconfitta per 0 a 1 nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Padova vuole risollevarsi dando seguito alla vittoria di settimana scorsa contro il Gubbio ripetendosi sul campo dell'Olbia.

Inizio equilibrato da parte delle due squadre nei primi minuti del match, al 9' pericoloso Nicastro con un tiro deviato dalla difesa in corner, sull'angolo libera la difesa sarda. Clamoroso autogol al 11' dell'Olbia con Zanchetta che fa un retropassaggio per Rinaldi che assume una parabola imprendibile per l'estremo difensore. Reagiscono subito i padroni di casa ma non riescono a sfondare, attacco prolungato da alcuni minuti dei sardi che cercano di rendersi pericolosi dalle parti di Vivoli. Partita dalle poche emozioni che si è sbloccata casualmente per un episodio sfortunato. Intensifica l'Olbia negli ultimi minuti alla ricerca del pari.

Olbia - Pontedera 0 a 1

Olbia (3-4-3): Rinaldi; Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Arboleda, Zanchetta, Dessena, Zallu; Biancu, Scapin, Ragatzu. A disp.: Palmisani, Van Der Want, La Rosa, Incerti, Mordini, Contini, Palomba, Nanni, Belloni, Mameli, Fabbri, Gennari. All.: Greco.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Espeche, Martinelli, Calvani; Perretta, Delpupo, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro. A disp.: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paudice, Guidi, Selleri, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Reti: 11'pt Autogol (P).

Note: Ammoniti Scapin nell'Olbia e Nicastro nel Pontedera.